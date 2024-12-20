Под Каширой во время вывоза отходов спасли двух брошенных щенков

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Экипаж регионального оператора Каширского кластера во время вывоза отходов из деревни Богатищево-Епишино городского округа Кашира обнаружил двух маленьких щенков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Щенки дрожали от холода под крышей контейнерной площадки. Не оставаясь равнодушными к бедственному положению беззащитных созданий, сотрудники сразу решили помочь. Информация о щенках быстро распространилась в соцсетях. Вскоре добрые люди откликнулись на призыв о помощи», – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, в результате щенята обрели новый дом и хозяев, готовых окружить их заботой и теплом.
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Лора Луганская