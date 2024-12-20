Нейросеть выявила за неделю в Подмосковье свыше 1,3 тыс. нарушений уборки снега

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области искусственный интеллект выявил за неделю более 1,3 тыс. нарушений уборки снега. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«С приходом зимы мобильные комплексы переходят в режим фиксации «снежных» нарушений. За неделю было выявлено более 1 тыс. фактов невыполнения работ по уборке снега и свыше 300 снежных навалов на общественных пространствах и во дворах. Больше всего дефектов зафиксировали в Павловском Посаде Дзержинском, Котельниках, Солнечногорске и Королёве», – говорится в сообщении.Нейросеть выявляет ненадлежащее состояние территорий и формирует задания, которые отправляются в работу профильным службам. Если навалы снега находятся у торговых объектов, убирать их должны владельцы магазинов, ларьков и ярмарок.
Нарушения во дворах и общественных местах передаются в работу управляющим компаниям и муниципальным бюджетным учреждениям по содержанию территорий.
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Лора Луганская