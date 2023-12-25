Колесные трактора приобрели для подмосковных лесопожарных формирований

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Для подмосковных лесопожарных формирований провели закупку колесного трактора. Об этот сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Технику закупили в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».
Стоит отметить, что техника будет выполнять противопожарные мероприятия по обустройству лесов, для предотвращения и ликвидации лесных пожаров, устройству и прочистке противопожарных минерализованных полос.
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«<…>Продолжается модернизация материально-технической базы лесопожарной техники ГАУ МО «Центрлесхоз» Комитета лесного хозяйства Московской области. На экономию, сложившуюся от проведения закупочных процедур в 2023 году, осуществлена закупка колесного трактора «Беларус» с навесным оборудованием», - поделился председатель Комитета лесного хозяйства Олег Баженов.
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Мира Полтева