В Подмосковье закупили 50 комплектов технооснастки для лесопожарных формирований

Фото: пресс-служба комитета лестного хозяйства Московской области
Более 50 комплектов технологической оснастки закупили для лесопожарных формирований Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лестного хозяйства Московской области.
В комплекты оборудования входит ручной пожарный ствол для подачи сплошной компактной струи, переходную головку для соединения пожарных рукавов, двухходовое разветвление для разделения жидкости, «щетку-утюжок», сумку для переноски рукавов в труднодоступные места и рукавной зажим.
Стоит отметить, что в 2023 году была запулена специализированная техника и оборудование для лесопожарных формирований более, чем на 150 млн рублей.
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«На лесопожарных станциях Комитета лесного хозяйства идет подготовка к пожароопасному сезону 2024 года.<…> Для лесных пожарных осуществлена закупка 56 комплектов технологической оснастки», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева