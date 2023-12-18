В Подмосковье закупили 50 комплектов технооснастки для лесопожарных формирований

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых. В православном календаре существует целых три праздника, посвященных его памяти. Какие приметы связаны с торжеством, чего делать категорически нельзя и о чем верующие просят святого, расскажет редакция «Радио 1».