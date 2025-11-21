В Подмосковье репродуктивную диспансеризацию прошли около 700 тыс. человек
Бесплатную проверку репродуктивного здоровья прошли с начала текущего года почти 700 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Такой вид диспансеризации предлагается людям в возрасте от 18 до 49 лет. Для женщин обследование включает консультацию акушера-гинеколога, УЗИ молочных желез и органов малого таза, а для мужчин — консультацию уролога и, при необходимости, анализ на инфекции, спермограмму и УЗИ предстательной железы.
«Репродуктивную диспансеризацию особенно важно пройти тем, кто планирует пополнение в семье. Сделать это можно по полису обязательного медицинского страхования. С начала года в Московской области такую диагностику прошли почти 700 тысяч жителей региона», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой.Записаться на диспансеризацию можно через инфомат в поликлинике, по телефону 122, на портале «Здоровье» или с помощью чат-бота в Telegram.