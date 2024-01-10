Нарколог Шуров: Самое большое число запоев и белых горячек – в январе

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Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров заявил, что именно январь является рекордсменом по числу обращений с запоями и белой горячкой из-за длительных праздников.
«Люди получают десять выходных и просто пускаются во все тяжкие. Даже по телевизору в эти дни идут фильмы, где алкоголь играет важную роль. Ирония Судьбы, например. Люди осознанно планируют уйти в запой», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.
В этой связи специалист рекомендовал всё же стараться в любые праздничные дни контролировать и даже ограничивать нормы употребляемого алкоголя. Кроме того, Шуров напомнил, что спиртное во время отпуска всегда можно заменить более полезными делами, такими, как встречи с родными и близкими, отдых и сон, чтение книг, походы на культурные мероприятия, занятия спортом и т. д.
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