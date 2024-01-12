Телеведущая Кудрявцева рассталась с мужем из-за алкоголя

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52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram о расставании с супругом, 36-летним хоккеистом Игорем Макаровым.
В браке пара прожила 10 лет.
Кудрявцева и Макаров заключили брак в 2013 году. Пара растила дочь Марию, которой в августе 2023 года исполнилось 5 лет.
Этот брак является третьим для телеведущей. Она была замужем за музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Вторым мужем Кудрявцевой стал бизнесмен Матвей Морозов.
Сообщалось, что Игорь Макаров закончил профессиональную карьеру и сейчас ищет себя.
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«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала Лера Кудрявцева.
Этот брак является третьим для телеведущей. Она была замужем за музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Вторым мужем Кудрявцевой стал бизнесмен Матвей Морозов.
Сообщалось, что Игорь Макаров закончил профессиональную карьеру и сейчас ищет себя.
«На данном этапе уже я больше зарабатываю, потому что у мужа, к сожалению, закончилась профессиональная карьера. Хотя были годы, когда он зарабатывал много, а я меньше. А сейчас я зарабатываю, а он в поиске себя», — писала Лера Кудрявцева.Читайте также:
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Мария Фирсова