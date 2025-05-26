В Московской области запустили новую технологию организации ОГЭ

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В 518 пунктах проведения экзаменов в Подмосковье в этом году внедрили новую технологию организации основного государственного экзамена. Её суть раскрыли в пресс-службе Минобразования Московской области.
Контрольно-измерительные материалы теперь поступают в электронном виде по защищённым каналам связи и печатаются прямо в штабе ППЭ перед началом экзамена. По завершении ОГЭ работы участников сканируют на месте и передают на проверку в цифровом формате. Новая технология позволяет минимизировать риски несанкционированного доступа к материалам, исключить возможность подмены бланков, обеспечить максимальную прозрачность, безопасность и объективность процедуры экзамена»
Помимо этого, минимизированы транспортные расходы по доставке экзаменационных материалов, траты на бумагу и печать материалов в типографии.
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Помимо этого, минимизированы транспортные расходы по доставке экзаменационных материалов, траты на бумагу и печать материалов в типографии.
«Мы делаем большой шаг к цифровой трансформации процедур оценки качества образования. Использование защищённых каналов передачи и цифровая обработка материалов позволяют обеспечить безопасность экзамена на каждом этапе -– от печати до проверки. Это важный вклад в формирование доверия к результатам и поддержки наших учеников», – пояснила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.Она добавила, что технологии нового поколения делают проведение ОГЭ более надёжным, современным и справедливым в интересах школьников, педагогов и всей образовательной системы.
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Лора Луганская