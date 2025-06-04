Горячая линия ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье приняла свыше 5,7 тыс. звонков

04 июня 2025, 17:19

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области с начала основного периода Единого госэкзамена работает горячая линия для приёма вопросов по государственной итоговой аттестации. Она приняла более 5,7 тыс. звонков, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.







«На горячую линию ЕГЭ и ОГЭ поступило уже более 5750 звонков. Мы фиксируем обращения от родителей, выпускников и педагогов. Важно, чтобы у каждого была возможность получить достоверную информацию, снять тревожность и оперативно решить возникающие вопросы», – пояснила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.