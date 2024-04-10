Колледжи Подмосковья и ДНР подписали семь новых соглашений о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Семь подмосковных колледжей и техникумов подписали соглашения о сотрудничестве с организациями среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«МЦК – Техникум им. С.П. Королёва и ВАТ «Холмогорка» будут поддерживать Макеевский техникум коммунального хозяйства и быта, Дмитровский и Орехово-Зуевский техникумы – Макеевскому техникуму промышленных технологий имени Ф.И. Бачурина. Можайский техникум и Коломенский аграрный колледж станут взаимодействовать с Мариупольским аграрно-технологическим техникумом, а Ногинский техникум – с Макеевским техникумом сервиса и торговли», – уточнили в министерстве.Фото: пресс-служба Минобразования МО
Подшефным колледжам помогут перейти на стандарты российского образования, предоставят доступ на платформу «Цифровой колледж Подмосковья». Благодаря взаимодействию студенты и педагоги ДНР смогут пользоваться электронным учебникам и методическими пособиями, приезжать на стажировки и повышать квалификацию.
По данным ведомства, на сегодняшний день заключено 10 соглашений между организациями среднего профессионального образования Московской области и ДНР.
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