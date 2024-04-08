Студенты Коломны стали призёрами международного конкурса эссе

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Призовое — второе — место на Международном конкурсе эссе на английском языке «Единство в различии» завоевала команда студентов второго курса Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Участниками конкурса от ГСГУ стали Лидия Пронина, Алина Синицина и Сергей Семёнов. Они написали эссе, посвящённое сфере образования в России и Великобритании. Научное руководство командой осуществляла доцент кафедры иностранных языков Коломенского университета Наталья Киселева», — отмечается в сообщении.Международный конкурс эссе проводится ежегодно, его организует образовательная компания RELOD. Генеральный партнёр конкурса — Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино.
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