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Студенты Коломны стали призёрами международного конкурса эссе

08 апреля 2024, 14:04
Фото: iStock/morgan23

Фото: iStock/morgan23

Призовое — второе — место на Международном конкурсе эссе на английском языке «Единство в различии» завоевала команда студентов второго курса Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.


«Участниками конкурса от ГСГУ стали Лидия Пронина, Алина Синицина и Сергей Семёнов. Они написали эссе, посвящённое сфере образования в России и Великобритании. Научное руководство командой осуществляла доцент кафедры иностранных языков Коломенского университета Наталья Киселева», — отмечается в сообщении.
Международный конкурс эссе проводится ежегодно, его организует образовательная компания RELOD. Генеральный партнёр конкурса — Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино.

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#минобразования мо
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Лизингодатель «Ростеха» выиграл иск к Airbus Canada на 2,4 млрд рублей
Суд обязал СП Airbus и Bombardier вернуть 26,1 миллионов долларов «Ростеху»
08 апреля 2024, 13:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск лизинговой компании «Ильюшин финанс Ко.» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») к Airbus Canada Limited Partnership на сумму 2,4 миллиарда рублей. Информация следует из картотеки арбитражных дел.
Отмечается, что в иске, который был подан в ноябре прошлого года, было два требования – о расторжении договора и о возвращении аванса. На заседании в январе представитель истца сообщил, что речь идет о договоре на поставку 14 самолетов, при этом не уточнялось, какие именно самолеты имелись в виду.

Напомним, в феврале 2013 года лизинговая компания ИФК подписала соглашение с Bombardier о закупке 32 и опцион еще на 10 самолетов CSeries-300. Через год семь судов из опциона были переведены в твердый заказ. Летом 2016 года стало известно, что ИФК сократила заказ самолетов CS300 у Bombardier с 32 до 20 машин.

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Клинской спортшколе передали участок земли для масштабной реконструкции
08 апреля 2024, 13:27

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Масштабные работы по реконструкции проведут в Клинской спортивной школы олимпийского резерва имени М. Ф. Трефилова, расположенной на улице Чайковского в Клину, для реализации проекта учебному заведению предоставили дополнительный земельный участок, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Трёхэтажная спортшкола общей площадью около 12 тысяч кв. м была основана в 1945 году и требует обновления», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
В ходе реконструкции будет демонтировано несколько блоков школы, перестроен бассейн площадью около 540 квадратных метров и отремонтировано четырёхэтажное административное здание. Планируется также благоустроить пришкольную территорию. В частности, там будет организована парковка на 80 автомобилей.

Завершить реконструкцию планируется в 2025 году.

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#минимущества
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Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичное жильё
08 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/SewcreamStudio

Президент России Владимир Путин поручил кабмину включить возможность приобретения вторичного жилья в программу семейной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Однако в нём отмечается, что данное поручение не распространяется на все субъекты России, а затрагивает лишь те населённые пункты, где строится мало нового жилья.

Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок выполнения — до 30 июля текущего года.

Ранее в этот день глава государства поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей на строительство выскоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург.

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#покупка
#семья
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Губернатор Воробьев сообщил о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья
08 апреля 2024, 13:13

Фото: Фотобанк МО/Антон Чернов

В правительстве Московской области ожидается ряд кадровых изменений, они коснутся регионального министерства образования, а также состава заместителей председателя правительства Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе видеоконференции с руководством региона и городских округов.
«Ирина Александровна Каклюгина уходит работать в Москву, ей предложено возглавить департамент образования. (…) В связи с этим я прошу Московскую областную Думу рассмотреть на позицию первого заместителя председателя (правительства региона – прим. ред.) Бронштейна Илью Михайловича, который занимается образованием. А на должность министра образования — Артёма Викторовича Охрименко, который также давно вовлечён в систему образования и воспитания», — сказал Воробьёв.
Кроме того, глава региона предложил депутатам областного парламента рассмотреть на должность вице-губернатора Марию Нагорную, которая занимается политическими процессами и внутриполитической жизнью области.
Отметим, что в настоящее время Илья Бронштейн является министром образования Московской области, а Артём Охрименко — его первым заместителем. Мария Нагорная с сентября 2023 года занимает должность зампреда правительства региона.

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#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
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В России выросло производство алкоголя
Росалкогольтабакконтроль: в январе-марте производство алкоголя выросло на 17,3%
08 апреля 2024, 12:03

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Производство алкогольных напитков, без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, выросло за первые месяцы 2024 года. Об этом следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Отмечается, что за январь-март текущего года производство алкоголя в России выросло на 17,3% в сравнении с показателями аналогичного периода 2023 года. Оно достигло 42,707 миллионов декалитров (дал) продукции.

При этом производство крепких спиртных напитков (выше 9%) выросло на 8,5%, до 23,548 миллиона дал. Также выросло производство водки — на 3,1%, до 15,949 миллиона дал. Предприятия по производству коньяка в этом году выпустили 1,89 миллиона дал спиртного, что на 6,5% больше показателей прошлого года.

Выросло производство виноградного вина. По данным контролирующего ведомства, в январе-марте выпущенный объём составил 7,125 миллиона дал, что на 25,8% больше прошлогодних показателей. Производство игристых вин выросло на 42,7%, плодовых — на 53,8%, а ликёрных — на 36,4%.

За указанный период было произведено на 18,%% больше слабоалкогольной продукции, чем за тот же период 2023 года. Объём составил 5,16 миллиона дал.

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#алкоголь
#производство
#россия
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В Котельниках началось благоустройство территории новой школы на 2000 мест
08 апреля 2024, 11:52

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 2 тысячи учеников, возводят в микрорайоне Парковый городского округа Котельники, в настоящее время строительные работы завершаются, рабочие начали благоустраивать пришкольную территорию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. На объекте продолжаются кровельные и фасадные работы, ведётся отделка внутренних помещений, а также обустройство наружных и внутренних инженерных сетей», — говорится в сообщении.
В работах заняты более 350 человек, задействовано 15 единиц строительной техники. Сдать школу в эксплуатацию планируется к началу нового учебного года.

В четырёхэтажном здании школы предусмотрено 80 стандартных классов и 33 кабинета для уроков химии, физики, биологии, иностранных языков и пр. Кроме того, в школе расположено четыре спортивных зала, актовый зал на 630 мест, библиотека с читальным залом и столовая.

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#котельники
#строительство
#школа
#министерство строительного комплекса мо
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Роскачество обнаружило опасные бактерии в шаурме из Москвы и Петербурга
08 апреля 2024, 11:35

Фото: iStock/vitalssss

Роскачество обнаружило опасные бактерии в шаурме из Москвы и Петербурга. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что лишь в двух образцах из 29 исследованных не было найдено опасных веществ.

По данным Роскачества, в шаурме из «Ашана» обнаружен золотистый стафилококк S. aureus, который смертельно опасен для человека.

В этой же продукции, а также в шаурме от Chef Doner были обнаружены листерии.

Потребление в пищу продуктов с такими бактериями может привести к развитию пищевой токсоинфекции и листериоза.

В ведомстве рассматривают два возможных пути попадания этих бактерий в продукцию: либо из испорченного соуса, либо, что вероятнее всего, от страдающего стафилококком работника предприятия, который готовит шаурму.

Также отмечается, что в продукции от 15 брендов обнаружена кишечная палочка. Это шаурма от Ozon fresh, Restoria, Dostaевский, Chef Doner, «Вкусвилл», «Мираторг», «Глобус», «Добрые съести», «Кафе кебаб», «Шаверленд», «Кручу верчу», «Просто Вася» и «Super кебаб».

Обнаружение таких инфекций в продуктах питания говорит о плохом санитарном состоянии производства.

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#москва
#санкт-петербург
#исследование
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В Бразилии начали расследование против Маска из-за его отказа блокировать аккаунты в X
08 апреля 2024, 11:22

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный федеральный суд Бразилии распорядился начать расследование в отношении владельца Х Илона Маска, который ранее заявил, что не будет подчиняться распоряжениям суда, обязавшего его ограничить или приостановить работу некоторых аккаунтов в соцсети, передает портал G1.
Скандал произошел после того, как предприниматель обвинил судью Алешандри ди Морайса в нарушении конституции из-за просьб заблокировать в социальной сети некоторые аккаунты. По словам Маска, данные просьбы являются «нарушением бразильского законодательства».

Судья ди Морайс в ответ постановил провести расследование из-за того, что американский миллиардер якобы препятствовал бразильскому правосудию и использовал социальные сети для «распространения дезинформации и дестабилизации институтов демократического правового государства».

Ди Морайс в своем постановлении подчеркнул, что соцсети не являются пространством, которое свободно от правовых норм.

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#суд
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Солнечное затмение в Овне: гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 апреля
08 апреля 2024, 11:22

Фото: iStockEvheniia Vasylenko

В понедельник 8 апреля состоится Солнечное затмение в Овне. И закончится коридор затмений, который начался 25 марта.
В этот день и в течение недели надо преодолевать трудности настойчиво и последовательно. Активные действия и напористое поведение, желательно чередовать с терпением. Надо уметь выждать подходящий момент, рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.


Хорошо отпустить прошлое и радоваться настоящему. Важно прислушаться к себе и найти время для самопознания и самосовершенствования. Для того, чтобы воплотить в жизнь новые начинания, важно понять себя и свои желания. Также нужно избегать капризов и эгоистичного поведения. В общении необходимо проявить приветливость и понимание. Лучше считаться с партнёрами и с деловыми, и в личном общении.


В вопросах любви, с одной стороны, желательно вести себя энергично и страстно. Восхищаться друг другом. Спонтанность, романтика и энтузиазм приветствуются. С другой стороны — надо брать ответственность друг за друга и серьёзно друг к другу относиться. Страстность и романтичность, но при этом ответственность — потребуется именно такой баланс.


Особые рекомендации для каждого знака зодиака


У Овна появляется выносливость и смелость. Он будет находчивым и в тоже время осмотрительным и осторожным.


Тельцу нужно быть тактичным в деловой сфере. В любви важно открыто выражать свои чувства и демонстрировать свои лучше качества.


Близнецам надо проявить свои творческие способности. Поможет терпение и усердие.


Рака ждёт удача. Он станет счастливее. У него будет много поводов для радости.


Для Льва важно общаться с близкими людьми. Они его поддержат и подарят много теплых и приятных эмоций.


Деве надо пользоваться моментом и внимательно присмотреться к открывающимся новым возможностям.


Весы будут испытывать интенсивные чувства. На этой неделе очень важна сфера любви.


Скорпиону желательно соизмерить свои планы на будущее с реальным положением дел. Ему важно беречь свою репутацию и авторитет.


Стрельцу надо контролировать свои чувства и не допускать капризность. Ему нужно обязательно встретиться с любимыми людьми и отдохнуть.


Козерогу важно быть среди единомышленников и друзей. Полезно обмениваться мнением и идеями.


Водолею надо проявить инициативу и активность. Он сможет себя творчески выразить и открыть в себе новый талант.


Рыбы благодаря свой воле и решительности придут к успеху. Они накопили много сил и энергии.


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