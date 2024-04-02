Студенты Подмосковья принимают участие в чемпионате «Профессионалы — 2024»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Подмосковные студенты на чемпионате демонстрируют свои навыки анализа данных. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования в компетенции «Специалист по анализу данных (BI-аналитик)» проходят в Ступинском техникуме имени А. Т. Туманова.
Стоит отметить, что благодаря чемпионату учащиеся смогут в полной мере научиться и улучшить свои навыки в создании отчетов, дашбордов,а также смогут проводить прогнозирование и моделирование данных.
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«Чемпионат представляет собой соревновательные мероприятия, нацеленные на демонстрацию компетенций участниками и работу над созданием прототипов «продуктов» в определенной экономической области. Студенты научатся собирать, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные с использованием специализированных инструментов и программного обеспечения», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева