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Студенты Подмосковья принимают участие в чемпионате «Профессионалы — 2024»

02 апреля 2024, 10:41
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Подмосковные студенты на чемпионате демонстрируют свои навыки анализа данных. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования в компетенции «Специалист по анализу данных (BI-аналитик)» проходят в Ступинском техникуме имени А. Т. Туманова.

«Чемпионат представляет собой соревновательные мероприятия, нацеленные на демонстрацию компетенций участниками и работу над созданием прототипов «продуктов» в определенной экономической области. Студенты научатся собирать, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные с использованием специализированных инструментов и программного обеспечения», — поделились в пресс-службе.


Стоит отметить, что благодаря чемпионату учащиеся смогут в полной мере научиться и улучшить свои навыки в создании отчетов, дашбордов,а также смогут проводить прогнозирование и моделирование данных.

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В Финляндии в одной из школ произошла стрельба
Финская полиция сообщила о пострадавших при стрельбе в школе в Вантаа
02 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/Lev Karavanov

В Финляндии несовершеннолетний напал на школу Виертола в городе Вантаа, сообщили на сайте местной полиции.
В результате три школьника получили ранения. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел утром.

Полиция получила вызов примерно в 9:08, а к месту происшествия прибыли в 9:40 для начала расследования. Подозреваемый был задержан, и следствие продолжается.

Ранее 19-летний мужчина, вооруженный молотком и ножом, напал на школу в Афинах в районе Патисия. Иностранный гражданин, брат одного из учеников, атаковал школу, ранив 18-летнего ученика ударом молотка по голове и нанеся ножевое ранение директору школы в живот.

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В Пушкино прошло профориентационное занятие для студентов-медиков
02 апреля 2024, 11:25

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Будущим медработникам рассказали о программе наставничества и плюсах работы в Пушкинской больнице. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мероприятие прошло в Пушкинском перинатальном центре.

«Все наши сотрудники являются важной частью крупнейшего медучреждения Подмосковья с богатой историей и традициями. Амбулатория за более 100 лет успешной работы воспитала не один десяток талантливых врачей, медицинских сестер и медбратьев, достойных представителей нашего сообщества, профессоров, кандидатов и докторов наук.Главная ценность нашей больницы — это коллектив, поэтому мы активно развиваем программу наставничества для того, чтоб адаптация молодых специалистов на новом месте работы проходила комфортнее», — поделился главврач Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов.

Стоит отметить, что в встрече с представителями больницы приняли участие студенты Сергиево-Посадского, Мытищинского и Пушкинского филиалов Московского областного медицинского колледжа № 1.

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Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с установкой электросчётчика
02 апреля 2024, 10:50

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Новую схему телефонного мошенничества стали активно использовать в столичном регионе, она связана установкой счётчика электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области со ссылкой на компанию «Мосэнергосбыт».
«Мошенники устраивают автоматический обзвон квартир от имени «Мосэнергосбыта» и сообщают, что необходима платная замена счётчика», — говорится в сообщении.
Жителям напоминает, что на самом деле компания «Мосэнергосбыт» меняет устаревшие или сломавшиеся счётчики электроэнергии бесплатно. Эти работы проводит представитель поставщика — ООО «СтройЭнергоКом». И звонок от представителя этой компании может поступить только для того, чтобы оповестить о бесплатной замене счётчика и согласовать дату работы.

График замены счётчиков опубликован на официальном сайте компании «Мосэнергосбыт» в разделе «Графики замены приборов учёта».

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В Подмосковье активизировались клещи
02 апреля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Клещи вышли из зимней спячки в Московской области из-за наступившей тёплой погоды. О том, чем опасны эти членистоногие, и как от них защититься, рассказали в подмосковном министерстве экологии и природопользования.
«Клещи становятся активными, когда температура поднимается выше 10ºС. Основные их жертвы — животные, однако клещи могут присасываться и к человеку. Сами по себе они не представляют опасности, но могут причинить вред здоровью, так как переносят боррелиоз и энцефалит», — сообщил глава регионального министерства Тихон Фирсов.
Для того, чтобы защитить себя, прогулки на природе следует совершать в закрытой одежде, а открытые участки кожи обрабатывать специальными репеллентами от клещей — эти средства должны содержать вещество пикаридин или DEET. После прогулки нужно тщательно проверять свою одежду и тело, особое внимание уделяя местам, где клещи могут незаметно спрятаться — в волосистой части головы, под мышками, между пальцами и пр.

Кроме того, после прогулки нужно принять душ и постирать вещи в горячей воде.

Если клещ прицепился, его надо быстро и аккуратно удалить. Главное, чтобы в кровь не попало содержимое его желудка.

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#подмосковье
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В Подмосковье подали 20 тыс. заявлений на запись в первый класс
02 апреля 2024, 10:28

Фото: istockphoto / Paperkites

За сутки регпортал принял почти 20 тыс. заявлений на запись в первый класс. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Запись детей в первый класс в Московской области стартовала 1 апреля.

«Запись в школу — одна из самых популярных весенних услуг на региональном портале. Большинство заявлений поступают в первые дни после начала приемной кампании, так как места распределяются по очереди подачи заявлений. В текущем году в первые сутки зафиксировано 19,9 тысяч заявок», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Стоит отметить, что запись проводиться в две волны: с 1 апреля по 30 июня — по месту регистрации и льготники, а с 6 июля по 5 сентября — запись в школу не по прописке при наличии в ней свободных мест.

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Для подмосковных бизнесменов проведут вебинар по найму подростков
02 апреля 2024, 10:06

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей МО

Вебинар на тему «Трудоустройство подростков на предприятия в летний период» проведут для предпринимателей Московской области во вторник, 9 апреля, сообщает пресс-служба аппарата подмосковного бизнес-омбудсмена.
«Спикером на вебинаре будет адвокат Коллегии адвокатов «Sed Lex» Валерия Аршинова. Она расскажет о правовых основах трудоустройства несовершеннолетнего на период летних каникул, а также о том, какие работы и в каком режиме может выполнять несовершеннолетний сотрудник, какие нужны документы для его трудоустройства, как расторгать с ним трудовой договор и как оплачивать труд», — говорится в сообщении.
В ходе вебинара участники смогут задавать вопросы в чате или прислать их заранее на электронную почту ombudsmenmo@ya.ru — в теме письма следует написать «Вебинар «Трудоустройство подростков».

Для участия в вебинаре необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке. Вебинар начнётся в 11:00.

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Издатель «Медиазоны»* Верзилов** заочно приговорён почти к 8,5 годам колонии
02 апреля 2024, 10:00

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Басманный районный суд города Москвы заочно приговорил издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** к восьми годам и четырём месяцам лишения свободы. Он обвинялся в распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.
По решению суда, Пётр Верзилов** признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Как следует из оглашённого приговора, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восьми лет и четырёх месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

В настоящее время подсудимый находится за пределами Российской Федерации, поэтому дело рассматривалось в его отсутствие и приговор был вынесен заочно.

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#суд
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Отец террориста Мирзоева* заявил, что сын не ходил в мечеть
02 апреля 2024, 09:51

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Отец одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева* заявил, что его сын не был религиозен и в мечеть не ходил. Его слова передаёт Ruptly.
После теракта США пытаются убедить своих союзников, что за преступлением в Подмосковье стоит афганский филиал «Исламского государства»**. При этом отец террориста Мирзоева* утверждает, что его сын молился по желанию, Коран не читал и в мечеть не ходил.

Ранее отец Мирзоева* также рассказывал, что сын жаловался на проблемы в Москве и планировал вернуться на родину 24 или 25 марта. По словам родителя, из России мужчина регулярно звонил в Таджикистан своей маме, жене и сестре, а также присылал им деньги.

32-летний Мирзоев* является гражданином Таджикистана. В ходе суда он полностью признал свою вину в совершении теракта. На родине у террориста остались жена и четверо детей.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ
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Загруженность дорог Подмосковья утром 2 апреля составила 4 балла
02 апреля 2024, 09:45

Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин

В Московской области загруженность дорог утром во вторник, 2 апреля, составила четыре балла, при этом на пяти федеральных трассах и 11 шоссе затруднено движение в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения фиксируются при проезде в сторону столицы на трассах М-8 «Холомогоры», М-7 «Волга», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь». Проезд в сторону Москвы также затруднён на следующих шоссе: Пятницкое, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Можайское, Каширское, Осташковское, Калужское и Киевское», — говорится в сообщении.
В целом на дорогах Московской области зафиксировано около 900 тысяч автомобилей. В министерстве отметили, что это на два процента больше, чем было в среднем в прошлом месяце.

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