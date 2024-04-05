Студенты Подмосковья проходят весеннюю школу вожатых

Фото: пресс-служба МИСК Московской области
В Подмосковье проходит Весенняя школа вожатых для студентов РСО. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В Подмосковье на базе Государственного университета просвещения проходит Весенняя Школа вожатых для студенческих педагогических отрядов Московской области.
Стоит отметить, что летом студенты смогут показать свои умения вожатыми педагогических отрядов отправятся в детские лагеря на территории Подмосковья, а также в Артеке и Орлёнке.
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«В рамках насыщенной образовательной программы будущие вожатые узнают об истории РСО, нормативно-правовых основах деятельности педагогов, профессиональной этике, детской психологии, правилах безопасности, а также разбираются в нюансах работы с детьми. Полученные знания студенты отрабатывают на практических занятиях — решают логические задачи, погружаются в конкретные ситуации, развивают коммуникативные и организаторские навыки и участвуют в играх на командобразование», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева