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Коллега рэпера Sir-J рассказал о последней встречей перед его исчезновением

08 января 2024, 21:36
Фото: iStock/syahrir maulana

Фото: iStock/syahrir maulana

Накануне своего исчезновения в Подмосковье рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев) успешно выступил на концерте в Калининграде. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал его коллега, участник группы «Семь Западных Ветров» Владимир.
По его словам, группа D.O.B. Community, в составе которой числится рэпер, пробыла в Калининграде три дня. Весь этот период Булавинцев был в отличном настроении. По возвращении домой в подмосковный город Видное, он отписался о том, что наконец-то ложится спать.

После этого в доме исполнителя произошёл пожар, сам рэпер ушёл из дома 30 декабря, уточняет «Газета.Ru». Отмечается, что он сел на электричку с сторону Подмосковья, после чего о его местоположении ничего неизвестно. В настоящее время поисковый отряд «ЛизаАлерт» занимается выяснением нахождения Булавинцева.


Рэпер Sir-J является одним из первых исполнителей песен этого жанра в России. Он начал записывать треки ещё в начале 1990-х.

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#подмосковье
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Ювелирный эксперт Ракутина рассказала о трендовых украшениях этой зимы
08 января 2024, 21:49

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Трендом этой зимы являются украшения с графичной анималистикой, имитацией цепного плетения и выполненные в готическом стиле. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.
Она рассказала, что перечисленные виды украшений отлично дополнят как повседневный образ, так и украсят праздничный наряд.

Также собеседница «Газеты.ру» рассказала, что россиянки стали активнее интересоваться шармами. Такие украшения позволяют создавать элегантные образы. При этом, серебряные бусины можно носить по-разному: классическим способом, надев их на серебряный браслет, или же разместив на кожаном шнурке или чокере.

Кроме того, эксперт посоветовала комбинировать разные виды металлов и сочетать между собой несколько браслетов или цепей.

Говоря о кольцах, Ракутина сообщила, что сейчас в моде ношение нескольких украшений на одной руке.

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#мода
#стиль
#советы
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Психолог Наджафова рассказала, как помочь детям влиться в учёбу после праздников
08 января 2024, 21:19

Фото: iStock/Drazen Zigic

Любому ребёнку необходимо время на адаптацию к учебному процессу после праздников. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова.
По её словам, родителям следует запланировать какой-то развлекательный досуг на ближайшее время, чтобы ребёнок понимал, что праздники ещё не закончились. Так ему будет проще влиться в учёбу.

Например, можно запланировать поход в кино или игровой центр. Также родители могут организовать досуг для детей вместе с другими родителями.

Также собеседница «Газеты.Ru» предложила мотивировать детей на позитив с помощью приятного сюрприза. Им может стать новая спортивная форма на физкультуры, канцелярские принадлежности и иные вещи, необходимые в школе. Ребёнок будет предвкушать использование этих обновок, что скрасит ему выход на учёбу.

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#дети
#школа
#учёба
#праздники
#родители
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Воробьёв обсудил с волонтёрами помощь жителям Климовска
08 января 2024, 21:01

Фото: iStock/Drazen Zigic

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о встрече с подмосковными волонтёрами, которые окажут помощь в связи с аварией на котельной в Климовске. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что волонтёры Подмосковья всегда оказывают поддержку в сложных ситуациях. Так, они хорошо проявили себя в период коронавируса и, помогая семьям участников СВО.

Воробьёв отметил, что волонтёры совершат обход всех домов Климовска, в которые вернули отопление. В ходе посещения квартир они убедятся, что батареи тёплые, а также составят списки необходимого.

Также волонтёры посетят одиноких пенсионеров и многодетные семьи, которые в настоящее время особенно нуждаются в поддержке. Таких людей в Климовске проживает 1200. Они будут обеспечены продуктами и лекарствами.

Кроме того, волонтёры доставляют в дома обогреватели и тёплые пледы.

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#андрей воробьёв
#отопление
#климовск
#волонтеры
#помощь
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Часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, сообщил Сальдо
Сальдо: из-за аварии на электросетях обесточена часть Херсонской области
08 января 2024, 20:32

Фото: iStock/Dudbrain

Большая часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии на электросетях. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, в настоящее время в области ведутся работы по устранению аварии. В связи с этим возможны перебои с сотовой связью и интернетом.

Сальдо подчеркнул, что сотрудники энергетической компании выясняют, какие масштабы имеет аварийная ситуация, а также принимают необходимые меры для её устранения.

Губернатор добавил, что в настоящее время в домах части потребителей уже восстановлено электроснабжение.

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#херсонская область
#владимир сальдо
#электричество
#аварии
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Начало учёбы в климовских школах после новогодних каникул возобновят позже
08 января 2024, 18:32

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев договорился на встрече с директорами образовательных учреждений.

В данный момент в микрорайоне полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы системы теплоснабжения.

«Завтра лучше сделать паузу. Важно прогреть школы. Если вы нас в этом поддерживаете, то можете в родительских чатах рассказать о сложившейся ситуации»,— сказал Андрей Воробьев.

Также губернатор сообщил, что в детском лагере «Литвиново», возможно, ребятам будет полезно сменить обстановку, пообщаться и провести там 3-4 дня. Лагерь может принять 400 детей.

Учебные заведения Климовска на время перейдут на дистанционную форму обучения. В это число попали \ гимназия им. Подольских курсантов, СОШ № 5 и школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в Южном.

Директор гимназии им. Подольских курсантов Наталья Квашенникова сообщила, что в эти дни они организовали центр помощи.

«Наши учителя активно подключились с 5 января. Наше здание имеет свою котельную, поэтому мы были единственной школой с теплом. Принимали людей на протяжении 4 дней. У нас побывали 600 человек. Мы обеспечивали их обогревателями, а волонтеры помогали развозить. Настроение людей нормальное, все относятся с пониманием к сложившейся ситуации», - отметила Наталья Квашенникова.

Во вторник в Климовске не откроют двери 6 детских садов. Для детей, у которых родители завтра выходят на работу, организовали дежурные группы в подольских садиках. Записаться в них нужно через своего воспитателя.

По словам губернатора, сейчас первоочередные задачи в Климовске заключаются в том, что запустить тепло во все дома. А спустя 2-3 дня — на все социальные объекты. А в будущем предстоит активная работа по модернизации системы ЖКХ.

«Мы сделаем марш-бросок в весенне-летне-осенний период. Выделим средства, чтобы привести в порядок и подвалы, и чердаки. Ситуацию стабилизируем. Потребуется время, силы, но я очень надеюсь, что нас жители поддержат в этой работе», - сказал Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил волонтеров уделить особое внимание жителям Климовска, чьи квартиры остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

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#отопление
#подмосковье
#московская область
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В городе Белоозёрский оперативно восстановлена работа котельной
08 января 2024, 18:31

Фото: iStock/Vlad Yushinov

Утром в котельной города Белоозёрский случилась остановка одного из котлов. Теплоноситель подавался на сниженных параметрах по температуре.

От жителей поступали жалобы на холод в квартирах, на которые администрация городского округа Воскресенск оперативно отреагировала.

«Лично контролирую ситуацию с отоплением в городе. В 7.45 произошла аварийная остановка одного из котлов на котельной №1, в течение нескольких часов теплоноситель подавался по сниженным параметрам температуры. В настоящее время котел запущен, начали прогрев. Мобилизуем ресурсы для мониторинга и устранения возможных утечек на коммуникациях», – рассказал глава округа Алексей Малкин.

В прошедшие выходные также происходила остановка котла. Его работу оперативно восстановили.

«Продолжительное время дом находится без тепла из-за нарушения циркуляции. Коллективные письма отправили в ресурсоснабжающие организации. Здесь требуется капитальный ремонт котельной и всех коммуникаций. Мы просим администрацию перенести сроки ремонта с 2025 года на этот. В противном случае следующую зиму мы не выдержим. Очень надеемся, что на нас обратят внимание и действительно помогут нам», – сказали жители дома №29 по улице Молодёжной.

На данный момент тепло начинает поступать в квартиры жителей. На термометрах температура достигла 19,5 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в гимназии им. Подольских курсантов есть своя котельная, поэтому жители смогли там отдохнуть и отогреться.
Сразу же, как удастся подключить жилые дома, специалисты займутся школами и детскими садами.

Для этого потребуются 2-3 дня. Для школьников уроки пока будут проходить в дистанционном формате. Для детей, родители которых завтра выходят на работу, организованы дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно обратившись к воспитателям

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#отопление
#московская область
#подмосковье
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Жителям Реутова сделают перерасчёт из-за проблем с отоплением
08 января 2024, 18:31

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Жителям Реутова сделают перерасчёт, если при повторных замерах температуры воздуха и батарей в квартире будет выявлено нарушение норматива. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Филипп Науменко.

Отмечается, что от жителей поступило большое количество жалоб на низкую температуру в квартирах. В связи с этим, по указанным адресам прибыли сотрудники управляющих компаний, которые провели замеры и составили акты.

Науменко лично контролирует происходящую в округе ситуацию. Он посетил котельную №4, которая обслуживает 50 домов города. В настоящее время она работает на полной мощности – воду прогревают три котла. Оператор котельной Светлана Наханькова отметила, что сейчас всё работает в штатном режиме.

Глава округа Науменко подчеркнул, что в случае выявления нарушений норматива по «теплу» при повторном замере, жителям гарантирован перерасчёт по коммунальным платежам.

Специалисты ЖКХ и сотрудники Единой диспетчерской службы работают в круглосуточном режиме, поэтому при появлении заявки от жителей, в любое время отвечают на интересующие вопросы, а также оперативно приезжают по адресам обратившихся.

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#подмосковье
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#оплата
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В деревне Кузнецы Павловского Посада восстановили электроснабжение
08 января 2024, 18:31

Фото: Алёна Притула

Сотрудники «Россети Московский регион»‎ вернули электроснабжение жителям деревни Кузнецы Павловского Посада, которое пропало после перегрузки сети.
Согласно сообщению, восстановительные работы начались ночью, сразу после обращений жителей об отключении электричества. Оказалось, что у многих из них дома отапливаются не газом, а именно электроэнергией. В настоящее время всех потребителей уже подключили к резервному источнику электропитания. Таким образом электроснабжение появилось во всех домах населенного пункта.

Тем временем энергетики «Россети Московский регион»‎ приступили к ремонту основной линии. В работе задействовано четыре бригады и семь единиц техники. При этом жителей предупредили, что по окончанию ремонтных работ, все потребители будут переподключены к основной лилии, что может вызвать кратковременные перебои с электричеством.

«В настоящий момент электроснабжение восстановлено по резервной схеме, через дизельные электрогенераторы»‎, — рассказал начальник Орехово-Зуевского района электрических сетей восточного филиала «Россети Московский регион»‎ Алексей Скворцов.

Он пояснил, что такие повреждения электрооборудования требуют сложных работ по восстановлению, которые могут длиться до 24 часов. Таким образом, для недопущения повторных повреждения электрооборудования необходимо соблюдать потребление мощности в объеме, установленном договором на технологическое присоединение.

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Умер геронтолог, академик РАН Хавинсон
08 января 2024, 18:05

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Известный учёный, академик РАН, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон скончался на 78-м году жизни.
Об сообщается на сайте института. Учёный умер 5 января 2024 года.

Владимир Хацкелевич Хавинсон являлся директором Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, который имеет консультативный статус ЭКОСОС ООН. Учёный руководил научной группой по изучению пептидной регуляции старения Института физиологии имени И.П. Павлова РАН.

Также Хавинсон выступал советником председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, членом исполкома Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии.

«Владимир Хацкелевич Хавинсон – беспретендентый лидер, ведущий руководитель, идейный вдохновитель, высокоэрудированный человек с прекрасным чувством юмора и широким сердцем – внес значимый вклад в развитие современного общества»,-сказано в сообщении института.
Хавинсон активно участвовал в реализации программ ООН по исследованиям старения.

Прощание с ученым пройдёт 9 января в ритуальном зале клуба Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Отпевание состоится в церкви Смоленской иконы Божией матери на Смоленском кладбище.

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