Коллега рэпера Sir-J рассказал о последней встречей перед его исчезновением

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После этого в доме исполнителя произошёл пожар, сам рэпер ушёл из дома 30 декабря, уточняет «Газета.Ru». Отмечается, что он сел на электричку с сторону Подмосковья, после чего о его местоположении ничего неизвестно. В настоящее время поисковый отряд «ЛизаАлерт» занимается выяснением нахождения Булавинцева.
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