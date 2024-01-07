В Подмосковье пропал один из первых российских рэперов Sir-J

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Один из первых российских рэперов 50-летний Sir-J (Сергей Булавинцев) пропал в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что перед пропажей мужчины 30 декабря сгорел его дом в Расторгуево. Затем музыкант сел в электричку в сторону Подмосковья, после чего его никто не видел.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» занимается поиском мужчины. В настоящее время пока не удалось выяснить его местонахождение.
Сергей Булавинцев стоял у истоков рэпа в России. Он начал записывать первые композиции ещё в начале 1990-х. Sir-J в разные годы состоял в группах Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Communityю Также выступал продюсером трекова групп Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие».
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» занимается поиском мужчины. В настоящее время пока не удалось выяснить его местонахождение.
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Анастасия Чинкова