Резиденция экс-премьера Японии сгорела из-за палочки с благовониями

Фото: iStock/Distortion Media
Резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки полностью сгорела в центре Токио из-за палочки с благовониями. Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что пожар в центре Токио вспыхнул в понедельник, 8 января. Спустя два часа 20 пожарных нарядов ликвидировали возгорание. Однако двухэтажное здание выгорело практически полностью.
На момент начала пожара в доме находились дочь политика Макико, ранее занимавшая пост министра иностранных дел, а также её муж Наоки, бывший министр обороны Японии. При возгорании никогда не пострадал.
Макико Танаки утверждает, что поставила палочки с благовониями в доме, после чего произошёл пожар.
Какуэй Танаки занимал пост премьер-министра Японии в 1972-1974 годах. У него была неоднозначная репутация, однако даже после отставки и выхода из партии он продолжал оказывать влияние на политику. За это он получил прозвище «теневого генерала японской политики».
Читайте также:
В Санкт-Петербурге во время пожара в коммуналке погибли дети
В Нижнем Новгороде мужчина сжёг машину, пытаясь отогреть замёрзший двигатель горелкой
Две девочки погибли при пожаре в подмосковном СНТ из-за сломанного обогревателя
На момент начала пожара в доме находились дочь политика Макико, ранее занимавшая пост министра иностранных дел, а также её муж Наоки, бывший министр обороны Японии. При возгорании никогда не пострадал.
Какуэй Танаки занимал пост премьер-министра Японии в 1972-1974 годах. У него была неоднозначная репутация, однако даже после отставки и выхода из партии он продолжал оказывать влияние на политику. За это он получил прозвище «теневого генерала японской политики».
Читайте также:
В Санкт-Петербурге во время пожара в коммуналке погибли дети
В Нижнем Новгороде мужчина сжёг машину, пытаясь отогреть замёрзший двигатель горелкой
Две девочки погибли при пожаре в подмосковном СНТ из-за сломанного обогревателя
Анастасия Чинкова