Коллекторы перешли на шантаж с помощью ИИ-порно

11 ноября 2026, 12:00

В России коллекторы рассылают родным должников ИИ-порно и требуют вернуть деньги

Фото: Istock/SB Arts Media

Коллекторы начали шантажировать должников с помощью ИИ-порнографии. Как сообщает Telegram-канал Baza, они генерируют интимные изображения и требуют вернуть деньги.