Коллекторы перешли на шантаж с помощью ИИ-порно
Коллекторы начали шантажировать должников с помощью ИИ-порнографии. Как сообщает Telegram-канал Baza, они генерируют интимные изображения и требуют вернуть деньги.
Одна из жертв рассказала, что травля началась из-за микрозайма на 20 тысяч рублей в «Кэш АП». Деньги ей перевело частное лицо, поэтому она не могла разобраться, как закрыть задолженность.
Спустя полтора месяца коллекторы начали рассылать её близким сгенерированные эротические фото. Картинки получили коллеги и пожилая бабушка. Сумма требований постоянно менялась — от 100 до 200 тысяч рублей.
Затем неизвестные создали порноролик со старшей сестрой потерпевшей и разослали видео её коллегам и подругам. Девушка считает, что родственницу выбрали намеренно. После публикации истории в соцсетях с ней начали связываться другие люди, столкнувшиеся с похожими методами выбивания долгов.
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