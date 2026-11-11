В Ставрополье юного всадника сбила машина
В Кировском округе Ставропольского края автомобиль сбил юного всадника. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло вечером 10 ноября в посёлке Фазанный. Водитель автомобиля «КИА» ехал со стороны улицы Победы в направлении улицы Юбилейной и совершил наезд на лошадь.
Животным управлял несовершеннолетний всадник, который двигался во встречном направлении по полосе движения машины. В результате наезда 16-летний юноша получил телесные повреждения. Он самостоятельно обратился в Кировскую районную больницу, где его госпитализировали в травматологическое отделение.
За рулём автомобиля находился 39-летний житель Кировского округа со стажем 19 лет. На момент ДТП он был трезв. Отмечается, что несовершеннолетний ехал на семейной лошади без сопровождения взрослых, без светоотражающих элементов и защитной экипировки.
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