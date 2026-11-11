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В Ставрополье юного всадника сбила машина

В Ставропольском крае автомобиль сбил лошадь с 16-летним всадником
Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

В Кировском округе Ставропольского края автомобиль сбил юного всадника. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.



ДТП произошло вечером 10 ноября в посёлке Фазанный. Водитель автомобиля «КИА» ехал со стороны улицы Победы в направлении улицы Юбилейной и совершил наезд на лошадь.

Животным управлял несовершеннолетний всадник, который двигался во встречном направлении по полосе движения машины. В результате наезда 16-летний юноша получил телесные повреждения. Он самостоятельно обратился в Кировскую районную больницу, где его госпитализировали в травматологическое отделение.

За рулём автомобиля находился 39-летний житель Кировского округа со стажем 19 лет. На момент ДТП он был трезв. Отмечается, что несовершеннолетний ехал на семейной лошади без сопровождения взрослых, без светоотражающих элементов и защитной экипировки.

Ольга Щелокова

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