В Ставрополье юного всадника сбила машина

11 ноября 2026, 11:42

В Ставропольском крае автомобиль сбил лошадь с 16-летним всадником

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

В Кировском округе Ставропольского края автомобиль сбил юного всадника. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.