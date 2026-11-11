Стали известны подробности жестокой расправы над главврачом столичной клиники
Подозреваемый в убийстве главного врача частной клиники в Москве готовил преступление семь дней. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Установлено, что 30-летний гражданин Германии по имени Даниэль столкнул Марину Каган с лестницы в её доме, после чего нанёс ей не менее четырёх ударов головой о лестницу и задушил полиэтиленовым пакетом. Женщина умерла на месте, а подозреваемый уехал на её автомобиле.
Позже сын обнаружил Каган в луже крови на лестнице собственного дома в районе Вороново в Новой Москве. Столичное управление СК возбудило уголовное дело. Отметим, что Марина Каган занимала должность главного врача московской «КМ-Клиник», работала терапевтом и специалистом по УЗИ.
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