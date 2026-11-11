В метро Москвы незнакомец сломал соседу по вагону челюсть из-за конфликта

11 ноября 2026, 10:45

Фото: Istock/Federico Moreno

В московском метро конфликт между мужчинами перерос в избиение. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.





Инцидент произошёл, когда поезд ехал от станции «Проспект Мира» до «Сухаревской». Во время поездки между двумя пассажирами, которые сидели рядом, возник конфликт.



Затем один из них встал и продолжил словесную перепалку. Когда поднялся и второй, первый ударил его в лицо и ещё несколько раз по туловищу.

«В присутствии других пассажиров гражданин ударил кулаком в лицо своего противника. Потерпевший госпитализирован с переломом нижней челюсти», — отметила Волк.