Коллекторы заявили о четырех категориях должников

24 сентября отмечается день памяти выдающегося святого и преподобного Силуана Афонского. Этот день является важным событием для всех верующих, которые почитают его как образец духовной жизни и источник вдохновения. Подробнее о православном торжестве расскажет редакция «Радио 1».