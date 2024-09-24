Коллекторы заявили о четырех категориях должников

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Должники делятся на четыре основные категории, в зависимости от которых коллекторы предлагают разные решения. Об этом сообщил директор коллекторского агентства АБК, входящего в группу Сбербанка, Максим Колосков.
«Мы условно разделяем клиентов на лояльных и нелояльных, а также на тех, кто может и хочет платить, и тех, кто не может или не хочет. Для каждой категории разработаны свои подходы», — пояснил Колосков.Если должник хочет платить, но не может, агентство предлагает рассрочки, чтобы избежать дополнительных расходов на принудительное взыскание. В случае с нелояльными клиентами приходится обращаться в суд и использовать более жёсткие механизмы для получения оплаты.
Колосков отметил, что коллекторы стараются достичь соглашения на ранних стадиях задолженности, чтобы должник мог погасить долг при минимальных обязательствах. Чем быстрее удается договориться, тем легче избежать роста долга.
«Лучше договориться на начальном этапе, чем накапливать просроченные платежи, когда долг уже стал значительным», — заключил он.
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