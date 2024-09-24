Россияне рискуют попасть за решетку за критику властей в сети

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В России может быть введено уголовное наказание за публичное оскорбление представителей власти в интернете или СМИ.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проект поправок к Уголовному кодексу РФ, подготовленный председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Согласно проекту, в новой редакции статьи 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ до 460 часов или исправительных работ на срок до двух лет. Это является ужесточением ответственности, поскольку в настоящее время за подобное правонарушение предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.
Предложение о внесении поправок направлено на усиление контроля над высказываниями в интернете и защиту репутации государственных служащих. Обсуждение данных поправок намечено на ближайших заседаниях Государственной думы.
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Согласно проекту, в новой редакции статьи 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ до 460 часов или исправительных работ на срок до двух лет. Это является ужесточением ответственности, поскольку в настоящее время за подобное правонарушение предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.
Предложение о внесении поправок направлено на усиление контроля над высказываниями в интернете и защиту репутации государственных служащих. Обсуждение данных поправок намечено на ближайших заседаниях Государственной думы.
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Елена Перлова