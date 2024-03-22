Кологривого привезли в суд для рассмотрения апелляции

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Прокуратура Новосибирска обжаловала административный арест актера Никиты Кологривого, который помещен, сообщает ТАСС.
Артист был арестован на семь суток по делу об административном хулиганстве.
19 марта Кологривый приставал к сотруднице бара, а после того, как она оказала ему сопротивления, укусил ее. Кроме того, находясь в нетрезвом состоянии, актер вел себя агрессивно, кидался на охранников заведения и бранно ругался.
Суд назначил правонарушителю семь суток административного ареста, но сторона обвинения считает, что он должен понести максимальное наказание по статье, которая предусматривает содержание в ИВС не менее 15 дней.
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19 марта Кологривый приставал к сотруднице бара, а после того, как она оказала ему сопротивления, укусил ее. Кроме того, находясь в нетрезвом состоянии, актер вел себя агрессивно, кидался на охранников заведения и бранно ругался.
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Анастасия Хохлова