Никита Кологривый: «Слово пацана», комплексы и дебош в кафе Новосибирска

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Находящийся на пике популярности российский актёр Никита Кологривый устроил дебош в кафе своего родного города Новосибирска.
Подробнее о биографии актёра, его психологических травмах и возможных причинах такого поведения расскажет редакция «Радио 1».
Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Его отец — ветеран Афганской войны, который позже устроился работать строителем, а мать — домохозяйка. После развода родителей Кологривый с матерью переехал в небольшой украинский город Белая Церковь, где он проучился до седьмого класса. После семья вернулась назад в Новосибирск. Как вспоминает сам Кологривый, он рос хулиганом, и потому отец принял решение отдать мальчика на бокс. Этот спорт будущей звезде очень нравился, он даже планировал пойти учиться на тренера, однако, всё же сделал выбор в пользу карьеры актёра.
После окончания школы Кологривый поступил в Новосибирский театральный институт, откуда был отчислен за хулиганство. Некоторое время спустя он всё же восстановился в ВУЗе, чтобы потом перевестись в столичный ГИТИС на курс театральных режиссеров, который в 2018 году он окончил с красным дипломом.
Первой ролью на театральной сцене для Кологривого стала Бен Ганн и Дик Джонсон в спектакле «Остров сокровищ» Московского Губернского театра. Позже актёр познакомится с руководителем театра, артистом Сергеем Безруковым, и станет постоянным членом труппы.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Карьера Кологривого на киноэкране началась в 2016 году, когда он снялся в сериале «Адвокат. Продолжение». За эти годы он успел принять участие в большом количестве интересных проектов: «Майор Гром: Чумной доктор», «Шерлок в России», «Игра на выживание», «Бендер: Начало», «По щучьему велению» и многих других. Однако, широкую известность Кологривый приобрёл, исполнив роль Кощея в сериале о подростковых казанских бандах 80-х «Слово пацана». Интересно, что все персонажи, которых играет Кологривый, весьма похожи друг на друга. Актёр неизменно предстаёт в амплуа дерзкого и агрессивного мужчины, который стоит на своём и никому не даёт спуску.
Просматривая многочисленные интервью звезды «Слово пацана» можно заметить, что Кологривый любит возвышать себя над коллегами, принижая их актёрские навыки и личные качества. Как отметила в беседе со «Страсти» психолог Инна Мирная, такое поведение может быть вызвано комплексами Кологривого из-за внешности.
По её мнению, желание Кологривого превзойти, морально задавить всех вокруг, вызвано его попытками заглушить в себе детские комплексы.
В ночь с 18 на 19 марта Кологривый устроил дебош в кафе своего родного Новосибирска. Сообщалось, что он, изрядно напившись, приставал к женской половине посетителей, а также укусил за ногу официантку, отказавшуюся провести с ним ночь. После ночных развлечений актёр попытался вылететь в Москву, но был задержан в аэропорту Новосибирска. В настоящий момент звезда "Слово пацана" находится в новосибирском отделении полиции, на него планируют завести административное дело о млеком хулиганстве.
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Детство
Театр и кино
После окончания школы Кологривый поступил в Новосибирский театральный институт, откуда был отчислен за хулиганство. Некоторое время спустя он всё же восстановился в ВУЗе, чтобы потом перевестись в столичный ГИТИС на курс театральных режиссеров, который в 2018 году он окончил с красным дипломом.
Первой ролью на театральной сцене для Кологривого стала Бен Ганн и Дик Джонсон в спектакле «Остров сокровищ» Московского Губернского театра. Позже актёр познакомится с руководителем театра, артистом Сергеем Безруковым, и станет постоянным членом труппы.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Карьера Кологривого на киноэкране началась в 2016 году, когда он снялся в сериале «Адвокат. Продолжение». За эти годы он успел принять участие в большом количестве интересных проектов: «Майор Гром: Чумной доктор», «Шерлок в России», «Игра на выживание», «Бендер: Начало», «По щучьему велению» и многих других. Однако, широкую известность Кологривый приобрёл, исполнив роль Кощея в сериале о подростковых казанских бандах 80-х «Слово пацана». Интересно, что все персонажи, которых играет Кологривый, весьма похожи друг на друга. Актёр неизменно предстаёт в амплуа дерзкого и агрессивного мужчины, который стоит на своём и никому не даёт спуску.
Комплексы
Просматривая многочисленные интервью звезды «Слово пацана» можно заметить, что Кологривый любит возвышать себя над коллегами, принижая их актёрские навыки и личные качества. Как отметила в беседе со «Страсти» психолог Инна Мирная, такое поведение может быть вызвано комплексами Кологривого из-за внешности.
«Внешность его можно назвать незаурядной: щербинка между зубами, косоглазие, лопоухость. Об этом актер говорит на всех интервью. С подачи папы он сначала пошел на бокс, где не достиг выдающихся побед. Затем он перешел в актерство. Никита выбрал творческую профессию, но желание «победить всех» осталось», — объясняет психолог.Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
По её мнению, желание Кологривого превзойти, морально задавить всех вокруг, вызвано его попытками заглушить в себе детские комплексы.
Дебош в кафе Новосибирска
В ночь с 18 на 19 марта Кологривый устроил дебош в кафе своего родного Новосибирска. Сообщалось, что он, изрядно напившись, приставал к женской половине посетителей, а также укусил за ногу официантку, отказавшуюся провести с ним ночь. После ночных развлечений актёр попытался вылететь в Москву, но был задержан в аэропорту Новосибирска. В настоящий момент звезда "Слово пацана" находится в новосибирском отделении полиции, на него планируют завести административное дело о млеком хулиганстве.
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Евгения Парфентьева