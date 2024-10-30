Колокольцев: почти 7,5 тысяч мигрантов не допустили к экзаменам по русскому

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Практически 7,5 тысяч мигрантов не допущены к экзаменам по русскому языку по причине незнания языка даже на элементарном уровне. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на коллегии министерства.
«В целом не прошли испытания 66 тысяч человек или четверть от общего числа. В 1,5 раза в текущем году увеличилось количество удаленных из страны лиц», — сказал Колокольцев.
Министр добавил, что в феврале следующего года правоохранителей наделят новыми полномочиями по административному выдворению мигрантов. В определенных случаях полицейские сами решат вопрос применения таких мер. Кроме того, для нелегалов будет действовать реестр контролируемых лиц, а также специальный режим высылки.
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