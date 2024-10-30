Юрист Соловьёв призвал возродить понятие «особо опасный рецидивист»

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что в России необходимо реабилитировать действовавшее в советское время понятие «особо опасный рецидивист».
Он пояснил, что в настоящее время люди, совершившие особо тяжкие преступления могут сохранять право на условно-досрочное освобождение, а надзор за ними после освобождения носит формальный характер, что нередко приводит к повторным преступлениям и правонарушениям.
До этого сообщалось, что суд в Москве рассмотрит дело мошенников, устраивавших аварии с участием люксовых иномарок. Отмечается, что в числе фигурантов дела два юриста и один бывший полицейский. Следствие считает, что на протяжении трёх лет подозреваемые терроризировали страховые компании и водителей большегрузов. Как передают «Известия», за время своей преступной деятельности злоумышленники спровоцировали более 300 аварий.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить уголовное дело после разгрома могил бойцов СВО в Новосибирской области.
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«Предлагаю возродить существовавшее в советском уголовном законодательстве понятие «особо опасный рецидивист». Лица, признанные судом особо опасными рецидивистами, содержались в строгих условиях или тюрьме, не имели права на УДО, а также на смягчение приговора. По отбытии наказания за ними устанавливался строгий профилактический надзор», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.
До этого сообщалось, что суд в Москве рассмотрит дело мошенников, устраивавших аварии с участием люксовых иномарок. Отмечается, что в числе фигурантов дела два юриста и один бывший полицейский. Следствие считает, что на протяжении трёх лет подозреваемые терроризировали страховые компании и водителей большегрузов. Как передают «Известия», за время своей преступной деятельности злоумышленники спровоцировали более 300 аварий.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить уголовное дело после разгрома могил бойцов СВО в Новосибирской области.
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Мелисса Тимофеева