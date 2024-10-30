Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Полученные в результате организации незаконной миграции ценности конфискуют

Полученные в результате организации незаконной миграции ценности конфискуют

Вячеслав Володин (Фото: сайт ГД РФ)

Вячеслав Володин (Фото: сайт ГД РФ)

Ценности, которые были получены в результате организации незаконной миграции, конфискуют, написал в Telegram-канале Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что то же самое касается имущества и денег.
Парламентарий пояснил, что сегодня приняли закон, вносящий изменения в статью о конфискации имущества. Ее дополнят статьей «Организация незаконной миграции».

По данным МВД, наблюдается рост преступлений в этой сфере. В прошлом году он составил 79,6%, за семь месяцев текущего года — в 2,8 раза к аналогичному периоду 2023 года.



Это 12-й закон по совершенствованию миграционной политики с начала 2024 года.

Перед этим Володин рассказывал, какие законы начнут работать в ноябре и кого они коснутся.

Читайте также:

Диетолог Бобровский сравнил сахарную зависимость с наркотической

Шантаж, угрозы и деньги на поддержку ВСУ: как мошенники терроризируют россиян и можно ли защититься

Число семей в РФ, которым денег хватает на все, достигло исторического максимума
#мир
#россия
#мигранты
#закон
#новости
#госдума
#вячеслав володин
Шантаж, угрозы и деньги на поддержку ВСУ: как мошенники терроризируют россиян и можно ли защититься
30 октября 2024, 14:02

Фото: iStock/Diy1

Мошенники выманивают у россиян порядка 50 миллионов рублей в день, такие данные приводит Центробанк. Какие схемы используют злоумышленники и как не попасть на их удочку, рассказывает «Радио 1».

Звонок из банка


Одной из самых распространенных схем мошенников является «спасение» средств потенциальной жертвы от мошенников путем перевода их на безопасный счет. Человеку звонит якобы сотрудник безопасности банка и сообщает, что его деньги на счету находятся в опасности, так как доступ к ним получили мошенники, и чтобы спасти свои накопления, необходимо оперативно перевести их на безопасный счет. По легенде, это временная мера – на период поиска преступников. А потом всю сумму человеку якобы возместят наличными в приемной Банка России в Москве.

Здесь в дело могут вступить еще «менеджеры» банка, «следователь по борьбе с экономическими преступлениями», «сотрудник» Центробанка и другие лица, которые полностью усыпляют бдительность жертвы.

Звонки и сообщения от государственных ведомств


Часто мошенники звонят человеку от лица сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга или ФНС.

«Представители» Росфинмониторинга могут с ходу начать запугивать своего собеседника, например, сообщают, что с его счета отправлена крупная сумма денег человеку, подозреваемому в преступлении, или же на нужды украинской армии. Жертве угрожают штрафом или даже обещают посадить в тюрьму на 20 лет за госизмену. Они запрещают скидывать звонок и держат свою жертву в напряжении, пока она не выполнит их указания.

Напомним, реальные сотрудники подобных ведомств не звонят людям и не имеют права арестовывать или оказывать любые другие платные услуги.


Фото: iStock/Denis Vostrikov


Звонок из «Почты России»


Как бы удивительно это ни было, но мошенники звонят и представляются сотрудниками «Почты России». На другом конце телефона сообщают, что вам якобы пришло письмо от условного отправителя, например, ФНС, и говорят, что оно затерялось и его необходимо отправить по вашему адресу прописки, который называют. То есть аферисты могут знать, где прописана потенциальная жертва, кем она работает и какое семейное положение имеет.

Далее человек дает добро на отправку письма, на что мошенник сообщает, что отправляет код на телефон, чтобы операцию подтвердить. Тут приходит сообщение от портала «Госуслуги»: «Код восстановления доступа к учетной записи…Не сообщайте его никому». Таким образом злоумышленники пытаются украсть аккаунт на «Госуслугах» и получить доступ ко всей личной информации человека, хранящейся там.


Выигрыш в лотерее


Мошенники обманывают граждан с помощью «выигрышей» в фиктивных лотереях, предупреждает прокуратура Московской области. Они привлекают внимание азартных жертв, используя образы популярных артистов и блогеров.

Потенциальной жертве присылают ссылку на сайт, где нужно открывать призы, и, конечно, попадается выигрыш, для вывода которого преступники предлагают перейти по ссылке и ввести данные карты. После этого они снимают у жертвы деньги. Также могут сначала потребовать оплатить налог на выигрыш.

На подобную удочку могут попасть азартные игроки, пенсионеры, люди, находящиеся в затруднительном финансовом положении или подписчики блогера или компании, которые якобы проводят розыгрыш.

В ведомстве напомнили, что организатор реального розыгрыша удерживает комиссию с выигрыша самостоятельно и не требует оплаты «налога».

Как еще мошенники могут выманить деньги


Довольно распространенной схемой является сообщение от «вышестоящего руководства» с просьбой дать в долг или предложением новой должности за определенный откат.

Также сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе и ссылка. В случае перехода по этой ссылке, мошенники получают доступ к телефону человека.

Звонок от родственника или близкого друга, который якобы попал в беду, и ему срочно нужны деньги. Сейчас мошенники пользуются искусственным интеллектом и могут с подделать разные голоса.

Сообщение от знакомых с просьбой одолжить деньги на несколько часов. Такие сообщения приходят в мессенджерах, аккаунты мошенники воруют у их владельцев, а потом делают рассылку по всем имеющимся номерам, предлагая перевести деньги на новый счет, а не тот, который привязан к телефону.

В любом случае, прежде чем пройти по ссылке или отправить денежные средства необходимо перезвонить человеку и лично убедиться, что с вами на связь вышел именно ваш знакомый, а не мошенники.

Как вычислить мошенников


  1. Если на вас давят и грубо разговаривают, значит вам звонит мошенник. Должностные лица и сотрудники полиции или других силовых ведомств никогда так не будут делать.
  2. Торопят и запрещают бросать трубку. Никто не вправе требовать от вас незамедлительных действий.
  3. Интересуются, где у вас счета и сколько там лежит денег. Сотрудник кол-центра для проверки личности может лишь уточнить, где у вас были последние транзакции и на какие суммы.
  4. Представляются сотрудниками Центробанка, СК или Росфинмониторинга. Сотрудники этих ведомств никогда не звонят физическим лицам.
  5. Звонят через мессенджеры — Ватсап, Вайбер или Телеграм.
  6. Просят перевести куда-либо деньги. Реальные сотрудники банков никогда так делать не будут. Они могут лишь приостановить ту операцию, которую вы сами инициировали.
  7. Задают много непонятных вопросов и постоянно напоминают, что разговор записывается. Помните, что вы не обязаны разговаривать с незнакомыми людьми по телефону и раскрывать какую-то персональную информацию о себе.
Напомним, что в случае необходимости полиция за вами придет лично, при этом сотрудники не будут заранее звонить и угрожать.

Читайте также:

Мошенники придумали новую схему обмана с использованием сервисов доставки

Как оспорить кредит, оформленный мошенниками на «Госуслугах»: пошаговая инструкция

В Подмосковье мошенники рассылают поддельные квитанции ЖКХ
#жкх
#пенсионеры
#полиция
#деньги
#телефон
#мошенники
#спасение
#прокуратура
#фсб
#преступники
#госуслуги
#фнс
#накопления
#счёт
#люди
#мессенджеры
#налог
#жертвы
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Цыганков назвал самый холодный день в Московском регионе
Синоптик Цыганков: с первого ноября пойдет заметное понижение температуры
30 октября 2024, 13:47

Фото: iStock/Pheelings Media

Москвичи и жители области говорят, что почувствовали первые заморозки. Какая погода ждет нас дальше?
Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» сообщил, что заморозки 30 октября не являются первыми.
«Первые заморозки были 17 октября и 18 октября. А сейчас уже четвертые и даже не самые холодные», — сообщил он.
По его словам, с 20 октября температура стоит выше нормы, и она продержится 1 и 2 ноября.
«Самый теплый день — сегодня, 30 октября. В ночь и завтра в день пойдет холод, и плавно произойдет понижение температуры. 5 ноября будет самый холодный день, а 7 ноября мы опять будем в положительных температурах. 31 октября будет 1, 3 облачно, с прояснениями, ожидаем небольшие осадки, ветер порывистый до 20 м/с. С 1 ноября днем 4, 9, тоже порывистый ветер, ночью и утром местами гололедица, мокрый снег с дождем», — поделился прогнозом синоптик.

Читайте также:

Синоптик Цыганков объяснил аномальное тепло в европейской части России

Синоптик Шувалов спрогнозировал задорную погоду на следующей неделе в Москве

«Устойчивый снежный покров»: Синоптик рассказал, когда ждать в Москве снега
#холод
#заморозки
#ночь
#снег
#температура
#ветер
#осадки
#тепло
#гололедица
#прогноз погоды
#осень
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Бобровский сравнил сахарную зависимость с наркотической
Диетолог Бобровский: сахарная зависимость приравнивается к наркотической
30 октября 2024, 13:06

Фото: iStock/Fedinchik

30 октября считается днем ocвeдoмленнocти o caxapнoй зaвиcимocти. Вокруг этого ходит много споров: существует ли зависимость от сладкого или это проблемы в нашей голове?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» сообщил, что если говорить широко, то официально сахарной зависимости как медицинского диагноза не существует, в отличие от алкогольной или наркотической.
«Сейчас, благодаря современным методам исследования, все больше доказательств некоторой похожести сахарной зависимости с наркотической. Недавно были проведены интересные исследования, когда выявили, что ответ определенных участков лобной доли головного мозга похожий как при употреблении сахара, так и при употреблении никотина — наркотика. Отсюда эксперты делают вывод, что сахарная зависимость есть. Думаю, время, когда зависимость от быстрых углеводов будет признана в виде официального диагноза, не за горами», — поделился врач.

По его словам, чтобы избавиться от тяги к сладкому, нужно первым делом провести тщательную диагностику, потому что причина может крыться в чем-то поведенческом.
«Это может быть поведенческая проблема, когда человек не контролирует себя, то есть умом понимает, что это пирожное лишнее, но ничего с собой поделать не может, рука тянется, и он съедает. А с другой стороны, он может много сладкого есть, потому что ничего не понимает в правильном питании и думает, что никакого вреда себе не причинит. Если мы видим по-научному компульсивное, приступообразное переедание, то здесь не диета, добавки и витамины, а психотерапия», — объяснил эксперт.

Он добавил, что методы лечения поведенческих проблем, которые вызывают сахарную зависимость, вполне доказанные и эффективные, однако, как и с любой другой зависимостью, результатов в 100% добиться сложно.

Читайте также:

«Вздутие и проблемы со стулом»: диетолог Круглова раскрыла, какие сладости опасны для здоровья

«Очень сладко и жирно»: диетолог Пичугина раскрыла правду о ЗОЖных снеках

Кола, мед и молочные коктейли: Диетолог о вреде сахара и продуктах, которых стоит избегать
#диета
#врач
#диетолог
#эксперты
#сладости
#человек
#витамины
#наркотики
#питание
#врачи
#больница
#психолог
#психотерапевт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники МБУ «Благоустройство» в Кашире обеспечивают безопасность на детских площадках
30 октября 2024, 12:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Сотрудники МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира ежедневно проверяют состояние детских игровых площадок и спортивного оборудования, покрытия и ограждений. Основная задача мониторинга — выявление нарушений на детских площадках, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
При обнаружении недостатков сотрудники МБУ «Благоустройство» проводят текущий ремонт, замену и покраску объектов. Например, работы проводились во дворах по адресам: г. Кашира, ул. Садовая, д. 33; ул. Юбилейная, д. 12; Советский проспект, д. 17а.

Все незначительные проблемы устраняются немедленно, а неисправности, которые требуют больше времени, обозначаются информационными стикерами «Меня скоро починят!» или «Я сломался». Таким образом, взрослые и дети знают, что все недостатки на детской площадке учтены и будут устранены в ближайшее время.

Читайте также:

Школьники Каширы обсудили на уроке российское гостеприимство

В парке Каширы отпразднуют День народного единства

В Кашире 2 ноября пройдёт экологическая акция «Чистый лес»
#благоустройство
#ремонт
#кашира
#детская площадка
#безопасность
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
30 октября 2024, 12:29

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая проходила с 24 сентября по 27 октября, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Более 304,6 тысяч учеников 1–9 классов Московской области проверили свои знания о ПДД в игровой форме. В общей сложности в олимпиаде поучаствовали около 5,5 миллиона школьников.

«Снижение аварийности на дорогах ― задача, которая заложена в национальную цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". И в особом приоритете нашей работы ― детская безопасность. В условиях растущего транспортного потока и расширения дорожной сети страны знание правил дорожного движения становится крайне важным», — сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Участники олимпиады на основе реальных дорожных ситуаций изучали правила поведения в качестве пешеходов и пассажиров, а также управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

«В олимпиаде в этом году приняли участие больше 304,6 тыс. учащихся из Московской области, что на 15% больше, чем в 2023 году — в прошлом году свои знания проверили более 257 тысяч школьников», — сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Читайте также:

Физико-техническая олимпиада «Выходи решать!» определила победителей

Олимпиада для школьников по истории авиации стартовала в России

На образовательной платформе «Фоксфорд» проходит онлайн-олимпиада для школьников
#безопасность
#олимпиада
#школьники
#пдд
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Коркино подала в отставку после беспорядков на фоне убийства таксистки
30 октября 2024, 11:29

Наталья Лощинина (Фото: Telegram-канал Н. Лощининой)

Глава Коркино Наталья Лощинина подала в отставку после беспорядков в городе, которые произошли на фоне убийства женщины-таксиста Елены Сарафановой.
«Так называемая «цыганская проблема» существовала очень давно и известна администрации не только как представителям власти, но и как жителям округа. И эта проблема никогда не замалчивалась. Начиная с 2019 года, мы обращались во все возможные инстанции. И после этого проводились беседы, рейды», — написала Лощинина.

Она добавила, что после всех этих действий администрацию Коркино обвинили в притеснении цыган по национальному признаку. Также, по ее словам, неизвестные не однократно оскверняли могилу ее свекра.

Лощинина отметила, что глава города должен отвечать не только за хорошее, что происходит в округе, но и за нерешенные проблемы. Таким образом, она приняла решение сложить полномочия.

«Одно могу сказать уверенно – все эти долгие годы работала много и честно», — заключила Лощинина.

Напомним, волнения в Коркино начались накануне после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в машине. По данным следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее.

Читайте также:

Задержанный после стрельбы в Коркино оказался главой цыганской диаспоры

Цыгане терроризируют Коркино: народное восстание после зверского убийства таксистки и бездействие властей, что известно

Проблема с цыганами в Коркино назревала давно
#конфликт
#женщина
#рейды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В городском округе Клин состоялась выездная администрация
30 октября 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

29 октября жители деревень Бирево и Троицино встретились с выездной администрацией, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Заместитель главы по благоустройству сообщил, что муниципалитет подал заявку на включение большой дворовой территории возле домов 1–8 в Бирево в программу благоустройства на следующий год. В домах 4, 5 и 6 планируется провести ремонт подъездов и гидропневматическую промывку системы холодного водоснабжения.

«Для нас нет закрытых тем, больных или неудобных вопросов. Каждое обращение будет рассмотрено и все заявители получат ответы на свои вопросы. Может они вас не устроят, потому что мы действуем строго в рамках компетенции, в рамках существующего финансирования и принятых муниципальных программ. Но ответы будут исчерпывающие и честные», — рассказала Глава городского округа Клин Алёна Сокольская.
Каждый участник встречи получил возможность оставить свои контактные данные и получить индивидуальный ответ. Свои предложения и отзывы о формате выездной администрации можно передать через систему обратной связи, отсканировав QR-код.

Читайте также:

В Клину продолжаются работы по устранению аварийных построек

Открыть обновлённый Талицкий лес в Клину планируют 16 ноября

В Клину со 100-летним юбилеем поздравили местную долгожительницу
#клин
#алёна сокольская
#администрация
#встреча
#жители
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лотосовые роды: акушер предупредила об опасности появления на свет ребенка на дому
Врач Ерофеева: домашние роды — безумно опасное занятие
30 октября 2024, 11:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Сейчас в социальном пространстве опять возник всплеск интереса к домашним родам и так называемым «лотосовым» — когда у ребенка не отрезается пуповина, а в течение нескольких дней после рождения он продолжает ей «питаться». Самый важный вопрос в таких спорах: насколько это безопасно для матери и ребенка?
Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что домашние роды — это безумно опасное занятие.
«Это возможно при условии, что около вашего подъезда будут стоять две скорые помощи, потому что роды — это непредсказуемая ситуация. То, как женщина вынашивает ребенка, как она себя чувствует, ни о чем не говорит. Мы не знаем, что произойдет, это очень коварная вещь, могут быть самые сложные и неприятные случаи. А если у женщины есть какие-то особенности со здоровьем, то она тем более должна рожать под круглосуточным присмотром персонала», — заявила эксперт.

По ее словам, идея по поводу сохранение пуповины у ребенка, ничем не подтверждена и противоестественна.
«Это абсолютно противоестественная идея. Пуповина перестает пульсировать, как только малыш родился, потому что у него расправляются легкие, и начинается аэробное дыхание, он начинает дышать воздухом. Внутриутробно ему необходима плацента и пуповина, чтобы снабжать кислородом и питательными веществами, никакого смысла в том, чтобы сохранять ее долго, абсолютно нет», — сообщила врач.

Читайте также:

42-летняя бывшая участница «Фабрики» Сати Казанова родила первенца

Врачи МОНИИАГ помогли пациентке с 12 операциями родить здорового ребёнка

Беременная женщина несколько недель носила мертвого ребенка: врачи из Уфы отказались признавать вину, подробности
#врачи
#женщина
#любовь
#женщины
#роды
#воз
#гинеколог
#рождаемость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ступино торжественно вручили паспорта 18 молодым жителям округа
30 октября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил молодых жителей Ступино с важным событием — вручением паспортов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.
«Мы живем в городе трудовой доблести. Во время войны наши жители трудились под лозунгом "Всё для фронта, всё для победы!". Благодаря трудовому и ратному подвигу ступинцев Ступино присвоено высокое почетное звание. Нам необходимо помнить об этом и приумножать славу первостроителей города», — подчеркнул Мужальских.
Глава городского округа сообщил о строительстве и открытии новых школ, ремонте социальных объектов, благоустройстве общественных пространств и прокладке дорог. Он также отметил, что муниципалитет уделяет особое внимание поддержке промышленного сектора экономики.

Сергей Мужальских пожелал молодым людям получить качественное образование по выбранной специальности и продолжить свою карьеру в нашем городе.

«Поздравляю вас и ваших родных с получение паспорта гражданина Российской Федерации! Желаю ставить перед собой цели и достигать их!» — сказал Мужальских.

Руководитель муниципалитета вручил 18 девушкам и юношам паспорта, цветы и сувениры.

Читайте также:

Готовность Дворца культуры в Ступино составляет 87%

Глава округа Ступино Сергей Мужальских открыл новый детский игровой комплекс

В округе Ступино обсудили сроки окончания капремонта объектов здравоохранения
#ступино
#московская область
#паспорт
#гражданство
#поздравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников