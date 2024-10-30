Полученные в результате организации незаконной миграции ценности конфискуют

Вячеслав Володин (Фото: сайт ГД РФ)
Ценности, которые были получены в результате организации незаконной миграции, конфискуют, написал в Telegram-канале Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что то же самое касается имущества и денег.
Парламентарий пояснил, что сегодня приняли закон, вносящий изменения в статью о конфискации имущества. Ее дополнят статьей «Организация незаконной миграции».
По данным МВД, наблюдается рост преступлений в этой сфере. В прошлом году он составил 79,6%, за семь месяцев текущего года — в 2,8 раза к аналогичному периоду 2023 года.
Это 12-й закон по совершенствованию миграционной политики с начала 2024 года.
Перед этим Володин рассказывал, какие законы начнут работать в ноябре и кого они коснутся.
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По данным МВД, наблюдается рост преступлений в этой сфере. В прошлом году он составил 79,6%, за семь месяцев текущего года — в 2,8 раза к аналогичному периоду 2023 года.
Это 12-й закон по совершенствованию миграционной политики с начала 2024 года.
Перед этим Володин рассказывал, какие законы начнут работать в ноябре и кого они коснутся.
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Никита Кротов