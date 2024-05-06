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В Московской области проводится региональный этап «Студенческой весны»

06 мая 2024, 14:38
Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

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Подмосковная молодежь принимает участие в «Студенческой весне». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Фестиваль проводится в городском округе Люберцы.

«В Подмосковье уже в 29 раз проходит региональный этап самого масштабного творческого конкурса среди студентов — «Студвесна Подмосковья 2024». Все конкурсанты очень разные, яркие, со своим видением и характером. Уверена, в этом году наши студенты не только достойно представят регион, но и смогут получить новый опыт и завести много друзей. Желаю всем конкурсантам удачи!» — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.



Стоит отметить, в течении четырех дней участники будут выступать в 9 творческих направленияя: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео» и «Арт». Победители будут представлять Московскую область на федеральном этапе.

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Хрусталёва станет врио главы городского округа Домодедово
06 мая 2024, 15:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Евгения Хрусталёва будет исполнять обязанности главы городского округа Домодедово. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.
«Домодедово – флагманский городской округ. Его будет возглавлять Евгения Михайловна Хрусталёва. Она давно работает в муниципалитете, предмет знает. Понятно, что важны и экономика, и бизнес, и инвестиции. Но вместе с тем всегда важно не забывать и о хозяйственных вопросах. Надеюсь, Евгения Михайловна, вами это будет успешно реализовано», – сказал губернатор.
На прошлой неделе глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию. Хрусталёва ранее работала его заместителем.

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#московская область
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#губернатор
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Пассажирам подмосковных автобусов раздадут 2 тысячи георгиевских лент
06 мая 2024, 14:55

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Две тысячи георгиевских лент подарят пассажирам подмосковных автобусов, акцию в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводит компания-перевозчик «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дарить пассажирам символ Победы в Великой Отечественной войне — это наша добрая традиция. В течение нескольких дней любой желающий сможет совершенно бесплатно получить черно-оранжевую ленту», — подчеркнули в компании.
Георгиевские ленты будут раздавать с 6 по 8 мая на некоторых автобусных маршрутах, а также на автостанциях и автовокзалах «Мострансавто» в разных подмосковных городах.

Ранее сообщалось, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, могут бесплатно ездить на такси. Ограничений по количеству поездок нет, но общая сумма не должна превышать 1 тысячи в месяц.

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#московская область
#подмосковье
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Георгиевская лента: история, версии цвета, где получить и как носить
06 мая 2024, 14:53

Фото: iStock/Yelena Shander

«Георгиевская лента» — это знак признания героизма ветеранов, дань памяти погибшим на войне и благодарность всем, кто внёс вклад в Победу в 1945 году. О том, как носить её и где взять «георгиевскую ленточку», читайте в материале «Радио 1».

Как появилась «Георгиевская лента»

«Георгиевская ленточка» — общественная акция по раздаче символических ленточек, которая проходит с 2005 года. Её приурочили к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры на улицах городов раздавали всем желающим черно-оранжевые ленточки. В 2006 году к этой акции присоединилось более 900 городов России, а также множество стран по всему миру, включая европейские государства и Соединённые Штаты Америки. Таким образом, Георгиевская лента стала символом празднования Дня Победы.

История символа

Она ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному 26 ноября 1769 года императрицей Екатериной II. Цвета ленты – черный и оранжевый (желтый). В 1917 лента была запрещена и возродили ее только в 1941 году.

Федеральным законом РФ от 29.12.2022 № 579-ФЗ регламентирован статус Георгиевской ленты как символа воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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Почему лента черно-оранжевая

Бытует мнение, что георгиевская лента соединяет оранжевый цвет огня и черный цвет пороха. Однако считается, что эти цвета соответствуют цветам герба Российской Империи: черный орел на золотом фоне.

Как носить георгиевскую ленту

Участники Парада Победы и шествия «Бессмертно полка» прикрепляют к фотографиям своих предков или повязывают ленту на одежду. Волонтеры, которые раздают ленты на улицах, рекомендуют носить георгиевскую ленту на одежде, прикрепив на груди, на уровне сердца.

Где взять георгиевскую ленточку

Георгиевские ленты раздают волонтеры во всех городах России. На улицах, в школах, в торговых центрах, в метро, в аптеках, а также на остановках общественного транспорта. За границей георгиевскую ленту можно получить в «Русских домах» и в посольствах РФ.

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#9 мая
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Воробьёв объявил о назначении Малышева врио главы Раменского городского округа
06 мая 2024, 14:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Эдуард Малышев будет исполнять обязанности главы Раменского городского округа. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.
«В муниципалитетах есть изменения. Исполнять обязанности главы Раменского городского округа будет Эдуард Владимирович Малышев. Ранее он долго, порядка 15 лет, работал в Люберцах, где отвечал за вопросы строительства, архитектуры, градостроительства. Безусловно, он имеет опыт и, самое главное, живёт на территории Раменского. Это важный округ», – подчеркнул глава региона.
Воробьёв поставил Малышеву задачу продолжать работу по модернизации муниципалитета.
«Эдуард Владимирович, мы с вами встречались, обсуждали. Очень важно, чтобы вся та преемственность, которая нас усиливает, вся та модернизация, которая необходима, были вами реализованы. Большие работы ведутся по совершенствованию транспортной сети в вашем округе и у соседей, в Люберцах, где вы работали. Вы прекрасно это знаете, видите, понимаете. Поэтому хочу пожелать вам успеха и удачи», – добавил губернатор.
На прошлой неделе стало известно, что Совет депутатов Раменского городского округа возложил исполнение полномочий главы муниципалитета на первого заместителя Эдуарда Малышева. Это произошло после того, как Николай Ханин покинул пост по собственному желанию.

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Эдуард Малышев будет исполнять полномочия главы Раменского городского округа
#раменский городской округ
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#эдуард малышев
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Стало известно, кто может ездить на такси в Подмосковье бесплатно
Подмосковным ветеранам напомнили о возможности бесплатно ездить на такси
06 мая 2024, 14:40

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Бесплатный проезд в такси предоставляется зарегистрированным в Московской области участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, такая льгота действует в регионе уже семь лет, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Ветеран может заказать такси самостоятельно, кроме того, помочь ему оформить заказ может знакомый или родственник. Для этого достаточно позвонить с мобильного телефона по единому номеру 122, набрать добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора. Оператору надо сказать фамилию, имя и отчество ветерана и год его рождения, а также адрес, куда подавать машину, и конечную точку маршрута», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Информация о том, какая машина будет выслана по заказу, придёт на мобильный телефон. Там будет содержаться цвет, марка и государственный номер автомобиля. Ветерана в поездке может сопровождать родственник или представитель.

Заказ на такси для ветеранов принимаются шесть дней в неделю — с понедельника по субботу с восьми утра до восьми вечера. Отмечается, что общая стоимость льготных поездок для ветеранов не должна превышать 1 тыс. рублей за месяц. Число поездок не ограничивается.

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#ветераны
#такси
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Жителей Подмосковья предупредили о начале активного сезона у клещей
06 мая 2024, 14:15

Фото: istockphoto / Diy13

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили о клещах в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Сотрудники ведомства напомнили жителям правила прибывания на улице и в лесу в сезон клещей.

«На питомца лучше побрызгать специальным аэрозолем и надеть на него противоклещевой ошейник, однако носить его нужно только на прогулке, а хранить в герметичном пакете. Для выхода на улицу спасатели рекомендую выбирать определенную одежду: джемпер, заправленный в брюки; шапка, кепка или капюшон; плотные манжеты; светлая или однотонная одежда; брюки заправлены в сапоги или носки. Для большей надежности нужно обработать одежду специальным спреем, осматривать друг друга раз в 15 минут и проверить одежду и кожу дома после прогулки», — подчеркнул начальник территориального управления № 4 Алексей Бабенко.

Стоит отметить, что если Вас все-таки укусил необходимо аккуратно извлечь членистоногое, не повредив его и обратиться к врачу для диагностики, а также сдать кровь на энцефалит и боррелиоз через две недели.

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#клещи
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Владислав Мурашов возглавит Министерство по содержанию территорий и госжилнадзору Подмосковья
06 мая 2024, 14:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Зампред правительства Московской области Владислав Мурашов займёт должность министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. Об этом объявил губернатор региона Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.
«Хочу начать с кадровых изменений, которые у нас периодически происходят. Мы создаём новое министерство. Точнее, министерство не совсем новое – мы его адаптируем. То, что называлось ГУСТ, мы адаптируем под очень важное направление работы – всё, что связано с чистотой, содержанием, администрированием вывоза мусора, твёрдых бытовых отходов. Вы знаете, что мы регулярно уделяем этому внимание, рассматриваем в Центре управления регионом. Министерство по содержанию территорий, государственному и жилищному надзору возглавит Владислав Сергеевич Мурашов в должности заместителя председателя правительства Московской области – министра. Само министерство будет находиться в блоке вице-губернатора – министра энергетики Московской области Евгения Хромушина», – сказал Воробьёв.
По его словам, команда будет усилена и адаптирована под новые задачи.

Ранее Мурашов занимал должность зампреда правительства – министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Таким образом, ГУСТ с 17 мая преобразовывается в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Также в ГУСТ передаются полномочия МинЖКХ в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами.

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#владислав мурашов
#минсельхозпрод мо
#министерство
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
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В Серебряных Прудах 9 мая перекроют ряд улиц из-за праздничных мероприятий
06 мая 2024, 13:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Временный запрет на движение автотранспорта введут на участках двух улиц в Серебряных Прудах вечером в четверг, 9 мая, в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Движения не будет на участке улицы 8 Марта от перекрёстка с улицей Большая Луговая до пересечения с Советской улицей, а также на Школьной улице от пересечения с улицей 50 Лет ВЛКСМ до улицы 8 Марта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что улицы перекроют с шести вечера и до окончания концертной программы в парке культуры и отдыха «Серебряный».

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям движения и заранее спланировать свой маршрут так, чтобы объехать перекрытые участки.

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#улица
#дороги
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В Кремле отреагировали на данные об отправке Францией солдат на Украину
Песков: данные о присутствии солдат Франции на Украине требуют проверки
06 мая 2024, 13:51

Фото: сайт Кремля

Данные о якобы отправке солдат Франции на Украину требуют проверки.
Так информацию СМИ о боевиках иностранного легиона прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Минобороны России уже занимается проверкой информации о присутствии французских войск в зоне специальной военной операции. Структуры оборонного ведомства внимательно изучат все имеющиеся данные.

Ранее экс-помощник замминистра обороны Штатов Стивен Брайен сообщил, что Франция уже отправила солдат из своего Иностранного легиона для участия в боевых действиях на Украину. По его словам, сейчас французские боевики находятся в Славянске.

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#россия
#дмитрий песков
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