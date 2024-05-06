В Московской области проводится региональный этап «Студенческой весны»

Фото: пресс-служба МИСК МО
Подмосковная молодежь принимает участие в «Студенческой весне». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Фестиваль проводится в городском округе Люберцы.
Стоит отметить, в течении четырех дней участники будут выступать в 9 творческих направленияя: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео» и «Арт». Победители будут представлять Московскую область на федеральном этапе.
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«В Подмосковье уже в 29 раз проходит региональный этап самого масштабного творческого конкурса среди студентов — «Студвесна Подмосковья 2024». Все конкурсанты очень разные, яркие, со своим видением и характером. Уверена, в этом году наши студенты не только достойно представят регион, но и смогут получить новый опыт и завести много друзей. Желаю всем конкурсантам удачи!» — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Стоит отметить, в течении четырех дней участники будут выступать в 9 творческих направленияя: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео» и «Арт». Победители будут представлять Московскую область на федеральном этапе.
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Мира Полтева