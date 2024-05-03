Подмосковные школьники завоевали более 30 дипломов на олимпиаде по английскому языку

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Сборная Московской области завоевала 32 диплома на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Из полученных 32 дипломов четыре — победные. Победителям олимпиады по английскому языку стали школьники из Протвина и Одинцова. А обладателями призовых дипломов стали ученики из Жуковского, Воскресенска, Дмитровского округа, Подольска, Раменского, Люберец, Одинцовского округа, Долгопрудного, Сергиева Посада и Щёлкова», — отмечается в сообщении.В министерстве напомнили, что всем подмосковным школьникам, принимавшим участие в заключительном этапе олимпиады, будут выплачены денежные призы. Победители получат по 500 тысяч рублей, призёры — по 300 тысяч рублей, остальные — по 100 тысяч рублей.
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