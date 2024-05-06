Студентка из Коломны стала призёром конкурса декламации сонетов Шекспира

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Анастасия Креслова, обучающаяся на третьем курсе Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), получила диплом третьей степени на конкурсе выразительного чтения сонетов Шекспира, который был организован на базе кафедры индоевропейских и восточных языков Государственного университета просвещения, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.