Студентка из Коломны стала призёром конкурса декламации сонетов Шекспира

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Анастасия Креслова, обучающаяся на третьем курсе Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), получила диплом третьей степени на конкурсе выразительного чтения сонетов Шекспира, который был организован на базе кафедры индоевропейских и восточных языков Государственного университета просвещения, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Анастасия Креслова выступила с декламацией сонета № 18 и получила диплом III степени. Конкурс был приурочен к 260-й годовщине со дня рождения Уильяма Шекспира», — отмечается в сообщении.Областное министерство поздравило Анастасию с победой и пожелало ей дальнейших успехов как в изучении иностранных языков, так и в творческой деятельности.
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