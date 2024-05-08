Коломенский студент вошел в ТОП-10 лучших участников на всероссийской олимпиаде

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студент из Коломны вошел в десятку лучших на всероссийской олимпиаде по истории предпринимательства.Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Илья Альянов является студентом факультета истории, управления и сервиса Коломенского государственного социально-гуманитарного университета
Стоит отметить, что в рамках олимпиады участники смогли обменяться опытом с другими студентами и преподавателями, а также получить советы для дальнейшего развития.
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«Илья стал победителем регионального этапа олимпиады и отправился на федеральный этап, который прошел в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В финале соревновались 62 студента из разных уголков страны. Молодому историку удалось занять шестое место, побив свой личный рекорд», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в рамках олимпиады участники смогли обменяться опытом с другими студентами и преподавателями, а также получить советы для дальнейшего развития.
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Мира Полтева