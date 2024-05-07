Подмосковных учащихся пригласили побороться за награды нового сезона «Большой перемены»

Для школьников, студентов техникумов и колледжей стартовал пятый сезон конкурса «Большая перемена». К участию приглашаются ученики 1-10 классов, студенты средних специальных учебных заведений и педагоги-наставники. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно по ссылке до 20 мая.
Конкурс проводится с 2020 года. Это часть проекта «Движение первых». В этом году он посвящён сохранению семейных ценностей и традиций.
Впервые состоится командный финал для образовательных организаций, которые представят проекты по развитию образовательной среды. Для топ-50 лучших предусмотрены призы по 2 млн. рублей.
Победители международного трека конкурса смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе и путешествовать по стране.
Педагоги-наставники победителей и призёров получат денежные призы и возможность пройти образовательные программы от партнёров конкурса.
Подробную информацию о проекте можно найти по ссылке.
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Конкурс проводится с 2020 года. Это часть проекта «Движение первых». В этом году он посвящён сохранению семейных ценностей и традиций.
«Состязания проводятся по 12 направлениям-вызовам – от технологий и науки до искусства и творчества. Первые этапы пройдут дистанционно. Учащимся предстоит решать кейсовые задания, пройти тестирование на тип личности, эрудицию, способ действия и вид интеллекта. Финал для учеников до 7 класса и участников международного трека состоится в июле в детском центре «Артек», для старшеклассников – в ноябре. Финал для студентов пройдёт в ноябре в Нижнем Новгороде», – говорится в сообщении.Победители среди старшеклассников и выпускников СПО получат по 1 млн. рублей на образование и дополнительные баллы при поступлении в вузы. Для каждого из призёров предусмотрено 200 тыс. рублей.
Впервые состоится командный финал для образовательных организаций, которые представят проекты по развитию образовательной среды. Для топ-50 лучших предусмотрены призы по 2 млн. рублей.
Победители международного трека конкурса смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе и путешествовать по стране.
Педагоги-наставники победителей и призёров получат денежные призы и возможность пройти образовательные программы от партнёров конкурса.
Подробную информацию о проекте можно найти по ссылке.
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Лора Луганская