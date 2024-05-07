В Сочи состоится конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика»

Фото: iStock/nantonov
С 18 по 22 августа в Сочи будет проходить очередной главный отечественный композиторский музыкальный форум — Международный фестиваль — конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика» им. И. Д. Кобзона, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Конкурс патриотической песни проводится на протяжение 50 лет. За это время он успел стать важным движущим локомотивом в создании музыкального искусства.
Особенное развитие конкурс-фестиваль получил после начала специальной военной операции на Украине.
Отправить заявку на участие или посещение конкурса можно на сайте: http://krasnaya-gvozdika.ru.
Читайте также:
Подмосковную молодёжь пригласили на конкурс «Любовью жив Герой»
В Подмосковье стартовал конкурс проектов «Бюджет для граждан»
Подмосковная студентка выиграла конкурс молодежных предпринимательских проектов
Особенное развитие конкурс-фестиваль получил после начала специальной военной операции на Украине.
«В этом году программа фестиваля-конкурса значительно расширится новыми произведениями создаваемыми бойцами непосредственно на фронте, в госпиталях, написанные самодеятельными авторами на основе реальных подвигов, спетые народными и профессиональными коллективами, олицетворяя собой основной девиз фестиваля — конкурса — «Новые Песни — Новой России», — уточнили представители «Красной Гвоздики».
Отправить заявку на участие или посещение конкурса можно на сайте: http://krasnaya-gvozdika.ru.
Читайте также:
Подмосковную молодёжь пригласили на конкурс «Любовью жив Герой»
В Подмосковье стартовал конкурс проектов «Бюджет для граждан»
Подмосковная студентка выиграла конкурс молодежных предпринимательских проектов
Евгения Парфентьева