Колопроктолог объяснил, чем опасно долгое сидение в туалете с телефоном

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Долгое пребывание в туалете в сидячем положении может привести к множеству проблем со здоровьем, включая геморрой, инфекции мочеполовой системы и варикозное расширение вен нижних конечностей.
Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил врач-хирург и колопроктолог «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов. По словам специалиста, нормальная продолжительность акта дефекации составляет 3-5 минут. Однако, когда люди отвлекаются на чтение книг или использование смартфонов, они могут задерживаться в туалете на полчаса или даже на час, что чревато определёнными последствиями.
Кроме того, по его словам, продолжительное сидение на унитазе повышает вероятность инфекций мочеполовой системы. В этом положении мышцы тазового дна расслабляются, что может нарушить нормальный отток мочи и увеличить риск инфекций, особенно у женщин, чья анатомия делает их более подверженными таким заболеваниям.
Также врач отметил, что длительное сидение на унитазе ухудшает кровообращение в области бедер и таза, что может привести к варикозному расширению вен нижних конечностей. Проведенные в туалете часы с телефоном или книгой могут вызвать потерю чувства времени и снизить продуктивность.
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«Одной из главных проблем длительного сидения на унитазе является повышение давления на прямую кишку. Долгое пребывание в этом положении увеличивает давление в малом тазу, что может привести к расширению вен в области заднего прохода и развитию геморроидальной болезни. У людей, уже страдающих от геморроя, риск усугубляется, и заболевание может прогрессировать», — предостерег Гусейнов.
Кроме того, по его словам, продолжительное сидение на унитазе повышает вероятность инфекций мочеполовой системы. В этом положении мышцы тазового дна расслабляются, что может нарушить нормальный отток мочи и увеличить риск инфекций, особенно у женщин, чья анатомия делает их более подверженными таким заболеваниям.
Также врач отметил, что длительное сидение на унитазе ухудшает кровообращение в области бедер и таза, что может привести к варикозному расширению вен нижних конечностей. Проведенные в туалете часы с телефоном или книгой могут вызвать потерю чувства времени и снизить продуктивность.
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Анастасия Хохлова