Россиянам раскрыли неочевидные способы сэкономить на лекарствах

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Высокая стоимость лекарств заставляет задуматься о возможностях экономии без потери качества. В большинстве случаев это реально, если знать, когда можно заменить препарат, как распознать маркетинговые трюки и как принимать решения, не рискуя своим здоровьем
«Первое, что нужно помнить: оригинальные препараты и дженерики (аналогичные лекарства) содержат одно и то же действующее вещество. Различия заключаются в производителе, вспомогательных компонентах, степени очистки и бренде. Дженерик может стоить значительно дешевле, но при этом быть не менее эффективным. Эти препараты проходят процедуру государственной регистрации, в ходе которой подтверждается их эквивалентность оригиналу. Это значит, что при правильной замене и соблюдении инструкции по применению дженерик может стать полноценной альтернативой, особенно при лечении распространённых заболеваний», — рассказала «Газете.Ru» ведущий специалист отдела фармакологической экспертизы и эксперт в разработке лекарственных средств Ксения Немкович.
В некоторых случаях, таких как лечение эпилепсии, трансплантация органов или определённые психические расстройства, возможность замены препарата должна оцениваться врачом. Даже небольшие различия в фармакокинетике могут оказать влияние на результат лечения.
«Особое внимание стоит уделить аптечным скидкам. Существует миф, что сниженная цена означает низкое качество. На самом деле скидки чаще всего связаны с коммерческими соглашениями между аптечными сетями и производителями. Тем не менее, при покупке важно проверять срок годности и условия хранения», — добавила эксперт.
Не стоит выбирать препарат по его названию; лучше ориентироваться на международное непатентованное наименование. Это поможет избежать переплаты за бренд и найти доступный дженерик с доказанной эффективностью.
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