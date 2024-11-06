Колосков заявил о разочаровании в ЦСКА

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков признался, что стал разочаровываться в ЦСКА.
«ЦСКА играет все хуже и хуже. Это даже игрой назвать нельзя. Непонятно, что происходит. В команде есть мастеровитые футболисты, играющие в сборных своих стран, а у ЦСКА игры нет. ЦСКА показывает слабый футбол. Как будто задача команды – не дать играть сопернику. Я стал разочаровываться в ЦСКА, хотя ещё недавно у меня была надежда, что «армейцы» заиграют в футбол», — поделился в беседе с Metaratings.ru Колосков.Он добавил, что не видит в команде некоего куража, задора и фейерверка, необходимого доля хорошей игры.
Ранее сообщалось, что футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победили ЦСКА.
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