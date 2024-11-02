Широков поделился впечатлениями от стажировки у Николича в ЦСКА

Марко Николич (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от стажировки у Марко Николича в ЦСКА, отметив, что Николич прекрасный тренер.
Спортсмен остался доволен пройденной стажировкой в команде.
Он добавил, что тренер уделял ему достаточно внимания, объясняя и подсказывая рабочие моменты.
Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил о том, что «Спартаку» нужно сменить главного тренера команды Деяна Станковича.
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«Моя стажировка в ЦСКА уже закончилась. Остался под большим впечатлением от Марко Николича. Я и раньше слышал, что он хороший тренер. Но когда побывал на стажировке, увидел, насколько всё чётко и детально у него расписано в тренировочном процессе. В хорошем смысле я был поражен работой Николича. Уверен, ЦСКА в надёжных руках. Николич – реально очень сильный тренер», — отметил в беседе с Metaratings.ru Широков.
Он добавил, что тренер уделял ему достаточно внимания, объясняя и подсказывая рабочие моменты.
Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил о том, что «Спартаку» нужно сменить главного тренера команды Деяна Станковича.
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