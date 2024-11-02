Широков: Противостояние ЦСКА – «Спартак» входит в топ-3 самых интересных

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Бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России Роман Широков заявил об остающемся актуальным и популярным сегодня дерби ЦСКА – «Спартак».
«ЦСКА сейчас немного хуже выступает, чем во время расцвета при Евгении Гинере. Тогда армейцы боролись исключительно за первое-второе места. Потому что «Спартак» считается одной из самых популярных команд в России, дерби «Спартак» – ЦСКА до сих пор приковывает большое внимание. Битва двух столиц «Спартак» – «Зенит» тоже очень интересна. Старейшее российское дерби «Динамо» – «Спартак» сейчас выходит на новый уровень.
Противостояние ЦСКА – «Спартак» сейчас не самое топовое, но оно точно в тройке», – поделился в беседе с Metaratings.ru Широков.
Ранее экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что ждёт победы команды Деяна Станковича в матче с ЦСКА.
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