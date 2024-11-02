«Спартак» разгромил ЦСКА впервые с 2017 года

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Футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победил ЦСКА. Встреча команд в рамках 14-го тура РПЛ состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Спартак» закатил по мячу в каждом из таймов. Первый гол был забит на 45 минуте стараниями Тео Богонды, а второй — Хесусом Мединой на 8 компенсированной минуте второго тайма.
Матч также запомнился массовой дракой футболистов в начале второго тайма, в результате которой были удалены защитники обеих команд Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
Теперь у «Спартака» 25 очков и пятое место в таблице, когда их соперники упали на шестую позицию с 24 баллами.
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Матч также запомнился массовой дракой футболистов в начале второго тайма, в результате которой были удалены защитники обеих команд Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
Теперь у «Спартака» 25 очков и пятое место в таблице, когда их соперники упали на шестую позицию с 24 баллами.
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Данил Пономарев