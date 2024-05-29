Названы главные модные тренды лета-2024

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Стилист Владислав Лисовец отметил, что этим летом основными модными трендами будут оголённое тело и «хулиганские» аксессуары.
Что касается последнего, то здесь имеются в виду украшения и предметы, которые абсолютно не вписываются в общий стиль.
До этого бессменная солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России Надежда Кадышева рассказала, что любит все свои концертные наряды и костюмы, которые созданы дизайнерами и художниками.
Ранее стилист-имиджмейкер Цветана Софронова рассказала, что в сезоне весна-лето 2024 года будут популярны огромные, вместительные, а также микромодели, плетеные варианты и сумки-ведра.
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«Самый главный тренд – это очень много голого тела. Открытые футболки, мини-юбки, совсем короткие шорты. Полупрозрачные и прозрачные ткани – это тоже абсолютный тренд. Но носить это нужно так, чтобы не превращаться в супероткровенную девушку. Если футболка прозрачная, то брюки должны быть абсолютно закрытыми, и наоборот», – объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Лисовец.
До этого бессменная солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России Надежда Кадышева рассказала, что любит все свои концертные наряды и костюмы, которые созданы дизайнерами и художниками.
«Любимые все. В самом начале мы работали вместе с дизайнером Александрой Грузиновой. Ее почерк отличается любовью к глубоким народным традициям. В последнее время более осовремененные наряды для меня создаёт художник Кристофер Барковский», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Кадышева.
Ранее стилист-имиджмейкер Цветана Софронова рассказала, что в сезоне весна-лето 2024 года будут популярны огромные, вместительные, а также микромодели, плетеные варианты и сумки-ведра.
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Мелисса Тимофеева