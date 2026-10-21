«Колючая напасть»: Зоолог предупредил россиян о нашествии ежей
Зоолог Ефременко: ежи придут к людям из-за обилия кормовой базы
Зоолог Владимир Ефременко рассказал, что россиянам, помимо медведей, волков и лис, стоит готовиться к нашествию ежей.
В беседе с изданием «Абзац» специалист объяснил это обилием кормовой базы рядом с людьми.
«Конечно же, будут ежи. Ну вот, больше напасти никакой не будет, это точно. Помоек много, люди захламляют территории, там появляются грызуны, а грызунами питаются ёжики. Они же всеядные. Основная их пища — это мыши, ящерицы, маленькие змеи, улитки всевозможные, слизни», — рассказал Ефременко.Эксперт дал совет тем, кто решит поймать ежа. По его словам, кормить животное нельзя, а поить можно только водой. При этом зоолог подчеркнул: чем больше ежей, тем меньше грызунов будет на даче.