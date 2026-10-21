Россиянам рассказали, можно ли вернуть деньги за опасную поездку на такси

21 октября 2026, 18:37

Юрист Свечников: пассажир такси вправе вернуть деньги за опасную поездку

Фото: Istock/Yury Karamanenko

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников заявил, что россияне могут вернуть деньги за опасную поездку на такси.





В беседе с NEWS.ru юрист подчеркнул, что при подтверждённом нарушении правил перевозки пассажир вправе потребовать компенсацию морального вреда.

«Пассажир оплачивает перевозку, которая по закону должна быть безопасной для жизни и здоровья. Проезд на запрещающий сигнал, выезд на встречную полосу, резкие перестроения и другие грубые нарушения ПДД могут свидетельствовать о ненадлежащем оказании услуги. Водитель обязан соблюдать требования безопасности дорожного движения. Закон о защите прав потребителей позволяет требовать соразмерного уменьшения цены», — объяснил эксперт.