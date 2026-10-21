Россиянам рассказали, можно ли вернуть деньги за опасную поездку на такси
Юрист Свечников: пассажир такси вправе вернуть деньги за опасную поездку
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников заявил, что россияне могут вернуть деньги за опасную поездку на такси.
В беседе с NEWS.ru юрист подчеркнул, что при подтверждённом нарушении правил перевозки пассажир вправе потребовать компенсацию морального вреда.
«Пассажир оплачивает перевозку, которая по закону должна быть безопасной для жизни и здоровья. Проезд на запрещающий сигнал, выезд на встречную полосу, резкие перестроения и другие грубые нарушения ПДД могут свидетельствовать о ненадлежащем оказании услуги. Водитель обязан соблюдать требования безопасности дорожного движения. Закон о защите прав потребителей позволяет требовать соразмерного уменьшения цены», — объяснил эксперт.По словам Свечникова, проезд на красный свет сам по себе не ведёт к возврату всей стоимости — важны обстоятельства рейса и степень опасности. Доказательствами служат видео из салона, запись регистратора, данные о привлечении водителя к ответственности, показания свидетелей и обращение в службу сразу после поездки.
В претензии стоит указать дату, маршрут, автомобиль, нарушения и денежное требование. Перевозчик должен исполнить возврат или снизить цену в течение 10 дней. При отказе спор можно передать в суд.