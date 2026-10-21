Психолог Скрипачёва объяснила, чем опасна многозадачность

21 октября 2026, 17:54

Многозадачность снижает концентрацию и усиливают стресс

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Многозадачность не помогает быстрее справляться с работой, а может снижать её качество. Частые переключения между делами перегружают мозг, повышают риск ошибок и приводят к психологической усталости. В результате человек может столкнуться с хроническим стрессом и выгоранием.





Об этом в беседе с RT рассказала кандидат психологических наук, доцент и практикующий психолог Елена Скрипачёва. По её словам, мозг не обрабатывает несколько задач одновременно, а последовательно переключается между ними. При этом часть внимания продолжает удерживать предыдущую деятельность, из-за чего эффективность работы над новым делом снижается.



Как отметила специалист, на полноценное переключение с одной задачи на другую может потребоваться около 15 минут. Частая смена деятельности перегружает области мозга, отвечающие за планирование и контроль импульсов, что усиливает усталость и повышает вероятность ошибок.



Кроме того, постоянные уведомления и сообщения отвлекают внимание и могут закреплять привычку регулярно проверять гаджеты. По словам Скрипачёвой, непрерывные переключения также поддерживают стрессовое состояние, которое со временем может стать хроническим. При этом творческое мышление страдает из-за нехватки тишины и времени, необходимых для сосредоточенной работы.



Психолог подчеркнула, что попытки удерживать в памяти множество дел и одновременно решать несколько сложных задач создают иллюзию высокой продуктивности.



«Создаётся некоторая иллюзия, что мы очень быстро всё делаем, а на самом деле мы делаем очень всё медленно, потому что мозг не успевает включаться. Это вредно, потому что от всего этого у нас идёт перенапряжение», — объяснила Скрипачёва.