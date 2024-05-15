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Команда из Подмосковья вышла в финал Всероссийских соревнований по ИИ

15 мая 2024, 16:00
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

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Команда из Московской области поборется за место в финале Всероссийского соревнования по ИИ. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал конкурса состоится 28 мая в Москве. В отборочных этапах принимали участие 92 команды из 30 регионов России.

«В хакатоне «Знание.Вики» за призовые места будут бороться студенты вузов и колледжей, молодые специалисты, команды стартапов и профессиональные команды с ИИ-решениями. Среди участников отборочного этапа была команда Государственного гуманитарно-технологического университета «Информатики» из Орехово-Зуево», — поделились в министерстве.



Победители финала станут обладателями пяти бюджетных мест в магистратуре Института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ имени А. Н. Косыгина.

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Глава Одинцово Иванов провел личный приём граждан в Звенигороде
15 мая 2024, 16:42

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Одинцовского

Глава Одинцово Андрей Иванов провел личный прием граждан в Барвихе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Одинцовского.
В рамках встречи были подняты вопросы, которые больше всего волновали граждан. В числе которых была ликвидация заброшенного объекта ЗАО «Барвиха Вилладж».

«В судебном порядке мы оспорили данное решение, сейчас производство возобновилось и находится на контроле судебных приставов. До 30 октября должны получить решение. В ближайшее время встретимся с конкурсным управляющим. Если ему нужна наша помощь во взаимодействии с кредиторами и акционерами — мы готовы подключиться», — подчеркнул Андрей Иванов.

Также подняли вопрос об организации кругового движения и парковочных карманов вблизи Барвихинской школы.

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Глава Химок Волошин поздравил «НПО Энергомаш» с 95-летием и наградил сотрудников
15 мая 2024, 16:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин принял участие в праздновании 95-летия «НПО Энергомаш». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Коллектив поздравили также представители Роскосмоса.
Химкинское научно-производственное объединение – старейшее предприятие ракетной двигателестроительной отрасли. Оно начало работать 15 мая 1929 года.
«Качество, надёжность и ответственность формируют в первую очередь сами люди. Именно коллектив сегодня является главным капиталом «НПО Энергомаш» и мне очень приятно, что большая часть сотрудников здесь – наши химчане. Впереди у вас новые масштабные цели. Желаю успеха на звёздном пути», – сказал Волошин, выступая на торжественном мероприятии.
Он вручил сотрудникам благодарственные письма, почётные грамоты и знаки отличия. Всего были отмечены 20 энергомашевцев.

Уникальные технические решения 1950-х годов позволили создать двигатели РД-107 и РД-108 для первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, которая 4 октября 1957 года вывела первый рукотворный спутник на околоземную орбиту. Те же двигатели обеспечили полёт 12 апреля 1961 года первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
«Научная школа, традиции и ответственное отношение к своим обязанностям помогают воплощать в жизнь важные и уникальные проекты. Наша задача – не только сохранить научную и интеллектуальную школу, но и приумножить эти достижения», – заявил гендиректор «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.
Как напомнили в администрации, двигатели химкинского предприятия обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5», который прошёл на космодроме Восточный в этом году в канун Дня космонавтики. «Ангара-А5» доставила на орбиту малый космический аппарат «Гагаринец».

За всю историю «НПО Энергомаш» в его стенах создали около 60 модификаций жидкостных ракетных двигателей как для космических ракет-носителей, так и для боевых баллистических ракет, ставших ракетно-ядерным щитом России.

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#московская область
#награды
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В Пушкино захоронили останки воина Великой Отечественной войны Виктора Максимова
15 мая 2024, 16:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

15 мая на территории Черкизовского кладбища в Пушкинском прошло торжественное захоронение останков Максимова Виктора Сергеевича. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Красноармеец героически погиб рядом с пос. Добринское Смоленской области, защищая Родину от фашистских захватчиков.

«Останки были обнаружены поисковиками Смоленской области (отрядом «Красноармеец» поискового объединения «Долг») в октябре 2023 года. До этого дня родные погибшего героя ничего не знали о его судьбе и считали его пропавшим без вести. Сегодня, благодаря работе поисковиков, защитник Отчества вернулся домой», — отметили в пресс-службе администрации.

В мероприятии принимали участие сотрудники администрации, настоятель Покровского Храма, председатель Совета ветеранов округа, жители города и родственники погибшего героя.

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#жители
#сотрудники
#пушкино
#ветеран
#великая отечественная война
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«Размен терминов»: Чаплыгин рассказал о реальных последствиях образовательной реформы
Чаплыгин: образовательная реформа предполагает лишь введение новых терминов
15 мая 2024, 16:09

Фото: iStock/SeventyFour

В 2025 году из системы российского высшего образования исключат термин «бакалавр». Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Ненавидимое в верхах слово «бакалавриат» просто переименуют в «базовое образование». А магистратура станет «специализированным образованием», рассказал в беседе с «Радио 1» руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин.

После введения новой терминологии, российская система образования, фактически, вернётся к структуре, практикуемой в СССР. Бакалавриат, по сути, превратится в специалитет, который подразумевает продолжительность обучения в 4-6 лет.
«Я вижу только размен терминов, введение какой-то новой терминологии, потому что в верхах сложилась ненависть к той образовательной системе, которая сложилась во всём мире», – подчеркнул специалист.

В настоящее время эксперимент по переходу на новую систему проводится в шести крупных вузах России. Как только он завершится, система будет внедрена во все образовательные учреждения страны. Это ожидается после 2025 года.

Новая модель высшего образования будет введена более чем в тысяче вузов РФ
Новая модель высшего образования будет введена более чем в тысяче вузов РФ

При этом продолжительность обучения будет зависеть от направления подготовки. Так, студенты технических специальностей будут учиться дольше, чем обучающиеся гуманитарных и общественных специальностей.

Для тех студентов, которые в 2025 году и позднее будут находится на стадии перехода, то есть, завершать обучение на нынешнем бакалавриате и переходить на магистратуру, реформы пройдут не гладко, считает Чаплыгин. Однако в настоящее время в профильных ведомствах активно прорабатывают этот вопрос, чтобы переход на российскую систему прошёл как можно легче для студентов. Также пока неизвестно, что будет указано в дипломах выпускников.

Говоря об уже выпустившихся студентах бакалавриата, специалист заявил, что на них реформы никак не скажутся. Если им необходимо повысить свою квалификацию, они проходят различные курсы, которых сейчас представлено огромное количество.

«Сам диплом, так называемые «корочки», необходимы только при первичном поступлении на работу, и когда идёт смена места деятельности. Но когда человек идёт на новое место работы, там большую роль играют сертификаты о дополнительном образовании и компетенции, полученные за пределами вуза», – объяснил Чаплыгин.

Он подчеркнул, что в планах прописано повышение качества образования после проведения реформы. Однако на деле, скорее всего, будут изменения лишь в структуре. В связи с этим, профессионалами по-прежнему будут лишь те, кто был замотивирован и пришёл к своей цели.

«Вот это поколение сейчас не сможет пропасть, оно заряжено на собственное развитие и в любой ситуации, в любых реформаторских условиях оно найдёт оптимальный путь для своего развития», – заключил специалист.
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#образование
#россия
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#переход
#развитие
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Нилов заявил о высоких шансах запрета энергетиков несовершеннолетним
15 мая 2024, 15:55

Фото: iStock/Heidloss Tilo Geringswald Felix GbR

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что законопроект о запрете энергетиков несовершеннолетним лица очень важны, а шансы его принятия достаточно высоки.
«Текст перерабатывался и переносился. Законопроект был внесён в Госдуму, и в понедельник его рассмотрела правительственная комиссия. Я очень благодарен Вячеславу Володину, который публично поддержал его. Это значит, что шансы на принятие очень велики», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявлял о важности принятия решения об ограничении продаж таких напитков детям.

«Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения, которое позволит защитить здоровье наших детей, остановить распространение вредных привычек среди молодёжи», – приводит АГН «Москва» слова Володина.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предлагала запретить продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.

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#вячеслав володин
#здоровье
#напитки
#законопроект
#дети
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Шатурские фермеры Черкашины представят свою продукцию на фестивале в Тверской области
15 мая 2024, 15:50

Фото: паблик администрации г. о. Шатура во «ВКонтакте»

Фермеры из городского округа Шатура Алексей и Екатерина Черкашины примут участие в гастрономическом фестивале «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST», который будет проходить в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации подмосковного муниципалитета.
«Молочная продукция наших фермеров Алексея и Екатерины Черкашиных уже успела завоевать сердца поклонников натурального, вкусного и полезного. Если вы ещё не успели попробовать элитные сыры, обязательно сделайте это», – сказал глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.
Черкашины уже много лет занимаются сыроварением из молока джерсейской породы коров. Оно отличается повышенной жирностью и большим количеством белка, что позволяет производить продукцию высочайшего качества.
«Ассортимент производимых в хозяйстве сыров разнообразен: голландский, гауда, маасдам, качота, кашковал, адыгейский, сулугуни, брынза, шевр и другие. Также фермеры производят сыры с плесенью, такие как валансе, камамбер, горгонзола, козьи сыры: манчего и монтазио», – уточнили в администрации.
Там добавили, что Черкашины изготавливают сыры и по собственной рецептуре. Семья активно участвует в ярмарках, конкурсах и других мероприятиях на территории городского округа.

Фестиваль фестивале «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» пройдёт 18 мая на центральной площади города Конаково.

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#фермерские хозяйства
#подмосковье
#сельское хозяйство
#московская область
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Глава Щёлкова Булгаков рассказал о модернизации систем теплоснабжения округа
15 мая 2024, 15:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Масштабный проект по модернизации систем теплоснабжения начнут реализовывать в текущем году на территории городского округа Щёлково, об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Работы сложные и масштабные. Прошу жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам — эти работы позволят сделать заметный рывок в повышении качества услуг ЖКХ», — написал Булгаков в своём Telegram-канале.
В администрации отметили, что в рамках реализации проекта будут обновлены сети теплоснабжения на Пролетарском проспекте и Комсомольской улице, модернизированы котельные на Московской и Институтской улице, а также продолжится ремонт котельной на Сиреневой улице.

Кроме того, в деревне Ерёмино и на площади Ленина во Фрянове установят современные блочно-модульные котельные, а на улице Текстильщиков во Фрянове котельную капитально отремонтируют.

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#щёлково
#теплоснабжение
#жкх
#капитальный ремонт
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Большинство россиян захотели перейти на удалёнку летом
15 мая 2024, 15:27

Фото: iStock/Mariia Borovkova

Опрос сервиса «Работа.ру» и компании «СберРешения» показал, что 81% россиян изъявили желание работать дистанционно этим летом.
Как передают «Известия», основными мотивами для перехода на дистант для россиян стали возможность самостоятельно распоряжаться своим временем, экономия времени на дорогу до работы, отсутствие трат на поездки и питание, возможность не выходить из дома при плохом самочувствии и в плохую погоду, проводить больше времени с семьей и свободный дресс-код.

Всего в исследовании приняли участие более 3 500 респондентов сов всей России.

В то же время примерно 85% россиян поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Основным мотивом такого решения людей является вред для здоровья напитков.
Как передаёт RT, против такого запрета выступили лишь 8% респондентов.

Отмечается, что в опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения.

Ранее опрос Rambler&Co показал, что 61% россиян считают именно семью важным фактором счастья и самореализации.

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#работа
#лето
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Международный день семей в 2024: история праздника, символ, как праздновать
15 мая 2024, 15:27

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Семья — это самые близкие люди, которые помогут и поддержат в трудную минуту. Именно поэтому праздник Международный день семей имеет такое большое значение. Он помогает нам обратить внимание на то, как важно сохранять и укреплять семейные узы. Ведь здоровая и дружная семья — это основа нашего общества. Об истории праздника, традициях, а также о том, как праздновать, читайте в материале «Радио 1».
Когда отмечают Международный день семей

Во всем мире Международный день семей отмечают 15 мая.

Краткая история праздника

Праздник Международный день семей был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Организация стремилась привлечь внимание людей со всего мира на проблемы семей. Впервые его начали праздновать 15 мая 1994 года.

Официальный символ праздника

Официальный символ праздника — зеленый круг с красным элементом, который напоминает сердце под крышей дома. Изображение воплощает идею праздника: семья, где присутствует любовь и взаимное уважение, находится в центре общества и готова оказать поддержку человеку любого социального статуса и возраста.

Тема праздника

Каждый год ООН должна огласить тему праздника. Часто она связана с проблемой образования детей, гендерного неравенства и бедности. Тема 2024 года — «Благополучие семей и изменение климата». По данным Организации Объединенных Наций, климатические изменения негативно сказываются на благополучии семей.

Традиции праздника

В Международный день семей 15 мая по всему миру будут проводиться мероприятия. К празднику готовят конференции, круглые столы, форумы, благотворительные акции, тренинги для молодых семей, фестивали и концерты.

Как отмечают праздник в России

В России главный праздник семьи отмечается с 1995 года. Хоть он и уступает празднику «День семьи, любви и верности», 15 мая в стране проходит множество мероприятий.

Как отметить Международный день семей 15 мая

Каждый может провести праздник так, как ему нравится. Вот пять идей для проведения:

Устройте фотосессию для всей семьи

Фотоснимки можно будет распечатать и собрать в один альбом.

Составьте генеалогическое древо

Запишите истории о прабабушках и прадедушках, поднимите семейный архив с письмами и фотографиями.

Пересмотрите фото и видео с памятных праздников

Свадьба родителей, выписка из роддома, юбилей бабушки, утренники из детского сада.

Проведите активные выходные

Можно отправиться всей семьей за город, покататься на велосипедах, погулять в парках и так далее.

Приготовьте семейный ужин

Привлеките к готовке всех членов семьи, даже самых маленьких. Главное — позаботиться о безопасности на кухне.

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