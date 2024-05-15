Команда из Подмосковья вышла в финал Всероссийских соревнований по ИИ

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Команда из Московской области поборется за место в финале Всероссийского соревнования по ИИ. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал конкурса состоится 28 мая в Москве. В отборочных этапах принимали участие 92 команды из 30 регионов России.
Победители финала станут обладателями пяти бюджетных мест в магистратуре Института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ имени А. Н. Косыгина.
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«В хакатоне «Знание.Вики» за призовые места будут бороться студенты вузов и колледжей, молодые специалисты, команды стартапов и профессиональные команды с ИИ-решениями. Среди участников отборочного этапа была команда Государственного гуманитарно-технологического университета «Информатики» из Орехово-Зуево», — поделились в министерстве.
Победители финала станут обладателями пяти бюджетных мест в магистратуре Института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ имени А. Н. Косыгина.
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Мира Полтева