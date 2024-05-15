Подмосковные студенты стали призерами турнира по автомобильному многоборью

График движения пригородных поездов Киевского и Горьковского направлений, а также курсирующих по МЦД-4, изменится с вечера 17 до утра 18 мая и с вечера 18 до утра 19 мая из-за работ на станции Очаково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).