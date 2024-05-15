Подмосковные студенты стали призерами турнира по автомобильному многоборью

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студенты Подмосковья приняли участие в соревнованиях по автомобильному многоборью. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования проводились в три этапа: теория, практика в выявлении дефектов и фигурное вождение.
Победители и призеры соревнований получили грамоты и памятные подарки от партнеров соревнований.
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«Участники демонстрировали мастерство управления автомобилем, точность выполнения маневров и скорость реакции. По итогам всех испытаний победу одержал студент Чеховского техникума Евгений Ходань, на втором месте — Илья Фадеев из Воскресенского колледжа. Замкнул тройку лидеров Иван Жуков из Автомобильно-дорожного колледжа из Бронниц», — поделились в министерстве.
Победители и призеры соревнований получили грамоты и памятные подарки от партнеров соревнований.
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Мира Полтева