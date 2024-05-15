Заключительный тренировочный ЕГЭ в Подмосковье сдали более 18 тыс. школьников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Свыше 18 тысяч учеников подмосковных школ приняли участие в сдаче заключительного тренировочного экзамена в рамках подготовки к ЕГЭ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Сдача тренировочного экзамена проходила в 260 пунктах, где в этом году будут проводить ЕГЭ. Результаты станут известны 27 мая.«Тренировочный экзамен сдавали по трём предметам: более 8 тысяч человек выбрали для этого русский язык, свыше 5,5 тыс. человек сдавали информатику и около 4 тысяч человек — английский язык (раздел «Говорение»), — отмечается в сообщении.
В министерстве отметили, что тренировочные экзамены организуют для того, чтобы отработать технологии проведения ЕГЭ и оперативного решения нештатных ситуаций.
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