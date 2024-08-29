Команда Каширской ГРЭС вышла в полуфинал игры «Что? Где? Когда?»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Команда Каширской ГРЭС вышла в полуфинал II Турнира по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Соревнования стартовали осенью прошлого года впервые с участием большинства дочерних обществ Группы «Интер РАО». Всего в них выступили 58 команд из 47 компаний.
Новый сезон начнётся в сентябре. Отборочные игры будут проходить до конца марта будущего года. Финальная серия запланирована на апрель-май 2025 года.
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«В число полуфиналистов вошла команда знатоков Каширской ГРЭС в составе Игоря Калиновского, Ивана Афанасьева, Александра Артюшина, Михаила Дойкина, Сергея Савельева, Сергея Вострикова, Максима Толстова и куратора Анастасии Епифановой. Команда произвела настоящий фурор в четвёртом туре, ответив на девять вопросов из 11. Из остальных 118 команд только пять ответили на семь вопросов», – отметили в пресс-службе.
Новый сезон начнётся в сентябре. Отборочные игры будут проходить до конца марта будущего года. Финальная серия запланирована на апрель-май 2025 года.
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Лора Луганская