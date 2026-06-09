Команда «НЬЮМ ТАСС» объявила о старте пятого сезона конкурса «Медиакласс в ТАСС»
Школьники и студенты колледжей могут принять участие во всероссийском конкурсе «Медиакласс в ТАСС 5.0». Команда юношеского медиапроекта «НЬЮМ ТАСС» объявила о старте пятого сезона.
Образовательная программа действует с 2019 года при поддержке Минпросвещения России. За это время участники проекта из разных регионов страны подготовили более 200 интервью с известными политиками, общественными деятелями и представителями культуры.
Конкурс включает пять направлений: операторское искусство, сценарное мастерство, работа в кадре, монтаж и графический дизайн, а также художественное направление. Победители получат возможность пройти обучение у специалистов ТАСС, создать собственные медиаматериалы и опубликовать их на площадках агентства.
Работы участников могут появиться на медиаэкранах здания ТАСС с указанием имени автора и региона. Конкурс проводится бесплатно. Для участия необходимо заполнить форму по ссылке. Подать заявку можно до 10 сентября. Организаторы планируют подвести итоги пятого сезона «Медиакласса в ТАСС» 5 октября.
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