Команда «НЬЮМ ТАСС» объявила о старте пятого сезона конкурса «Медиакласс в ТАСС»

09 июня 2026, 10:38

Фото: mosmolodezh.ru

Школьники и студенты колледжей могут принять участие во всероссийском конкурсе «Медиакласс в ТАСС 5.0». Команда юношеского медиапроекта «НЬЮМ ТАСС» объявила о старте пятого сезона.