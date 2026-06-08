Четыре представителя Подмосковья стали амбассадорами проекта «Профразвитие»

08 июня 2026, 18:50

оригинал Фото: istockphoto/Ridofranz

Стали известны имена 100 амбассадоров всероссийского проекта «Профразвитие», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В команду отобрали студентов и молодых специалистов из 42 регионов России. Среди них — четверо жителей Московской области.





Конкурсный отбор в программу 2026 года включал несколько этапов, где кандидаты демонстрировали лидерские качества, навыки коммуникации и готовность работать с молодежью. Всего поступило более двух тысяч заявок из 89 регионов страны.



Как отметила заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова, сегодня востребованы молодые люди, способные создавать возможности для себя и окружающих. Именно такие участники, по ее словам, вошли в финальный состав.



От Московской области в число избранных попали:

