Четыре представителя Подмосковья стали амбассадорами проекта «Профразвитие»
Стали известны имена 100 амбассадоров всероссийского проекта «Профразвитие», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В команду отобрали студентов и молодых специалистов из 42 регионов России. Среди них — четверо жителей Московской области.
Конкурсный отбор в программу 2026 года включал несколько этапов, где кандидаты демонстрировали лидерские качества, навыки коммуникации и готовность работать с молодежью. Всего поступило более двух тысяч заявок из 89 регионов страны.
Как отметила заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова, сегодня востребованы молодые люди, способные создавать возможности для себя и окружающих. Именно такие участники, по ее словам, вошли в финальный состав.
От Московской области в число избранных попали:
- Анатолий Вагин — студент второго курса Президентской академии, генеральный директор АНО «Центр развития молодежной политики», с 14 лет занимающийся добровольчеством и общественными инициативами.
- Кирилл Борисенков — выпускник магистратуры Президентской академии, сотрудник Института «Высшая школа государственного управления», участник конкурсов «Лидеры России» и других проектов платформы.
- Мария Александрова — специалист по медиаосвещению федеральных событий, выпускница более 20 образовательных программ Росмолодежи и президентской платформы.
- Алексей Перлов — абитуриент, активный участник общественно-политической жизни молодежи, финалист федеральных проектов, включая «Большую перемену» и форум «ШУМ».
В течение года новым амбассадорам предстоит выступать в роли лекторов, активистов карьерных мероприятий, блогеров и наставников для участников проекта. Они будут транслировать ценности «Профразвития», помогать сверстникам выстраивать карьерные траектории и формировать активное молодежное сообщество.
Перед стартом работы участники пройдут образовательную программу по лидерству, коммуникациям, публичным выступлениям и продвижению молодежных инициатив. Их активность в 2026 году будет поощряться поддержкой экспертов, возможностью участвовать в федеральных событиях и другими бонусами от партнеров проекта.
«Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Присоединиться к четвертому сезону можно на сайте профразвивайся.рф.