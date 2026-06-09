В Подмосковье стартовала регистрация на благотворительный забег «Пульс Добра»
Благотворительный забег «Пульс Добра» состоится в Коломне 5 сентября. Об этом объявили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Регистрация для участников началась на сайте забега.
«Уникальный маршрут включает классические дистанции: полумарафон 21,1 км, 10 километров, три километра, а для детей – 300 и 600 метров. Забег позволит окунуться в атмосферу исторического прошлого, насладиться видами одного из самых красивых подмосковных городов», – рассказали в ведомствеУчастниками благотворительного забега «Пульс добра» в этом году станут прославленные спортсмены и звёзды шоу-бизнеса. Для юных участников организуют развлекательную программу.
Благотворительный забег «Пульс Добра» – масштабный спортивный праздник, который организуют благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» при поддержке Минспорта региона с 2015 года. По итогам 2017-го «Пульс Добра» стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект России».